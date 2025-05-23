Çıkar çıkmaz karaborsaya düştü, işte Çin’i karıştıran SUV: Xiaomi YU7

Sıra dışı teknolojileri, 835 km menzil, 3.2 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 681 beygire ulaşan motor gücüyle dikkat çeken Xiaomi YU7, ön satışta saniyeler içinde tükendi. Yoğun talebi fırsata çeviren karaborsacılar, satın alma haklarını binlerce dolar fazlasına satmaya başladı. İşte Çin’i karıştıran SUV modeli Xiaomi YU7 ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Xiaomi, 15. yıl dönümünde markanın ilk elektrikli SUV modeli YU7’yi sahneye çıkardı. Yoğun ilgi gören SU7 sedan modeliyle yalnızca bir yılda 258.000’den fazla teslimat gerçekleştiren şirket, YU7’nin fiyatlarını ise Temmuz 2025’teki resmi lansmanda açıklayacak. Ancak Çin’deki söylentiler, başlangıç fiyatlarının 27 bin dolar civarında olacağı yönünde. Ayrıca yine ortaya atılan iddialara göre, Xiaomi CEO’su Lei Jun ilk modelin sedan olmasından zaman zaman pişmanlık duyduğunu ve önceliği YU7 SUV modeline vermediğine yakındığını ifade etmiş. Bu söylentilere “başarılı bir pazarlama hamlesi” gözüyle bakarak modelin teknik özelliklerine geçelim…

2.5 TONLUK CANAVAR

YU7, 4.999 mm uzunluğuyla D ve E segmentleri arasında konumlandırılan sportif bir SUV. Genişliği 1.996 mm, yüksekliği ise 1.608 mm olan aracın dingil mesafesi 3 metre olarak açıklanıyor. Versiyona göre ağırlığı 2.140 kg ile 2.460 kg arasında değişiyor. Jant seçenekleri ise 19 ve 20 inç boyutlarında sunuluyor.

SNAPDRAGON İŞLEMCİLİ SUV

Akıllı telefon tabanlı anahtarsız giriş ve bagaj erişimi, içe doğru katlanan elektrikli kapı kolları, tamamen deri döşeme kabin, 10 noktalı masaj fonksiyonuna sahip dijital iklimlendirme, gösterge panelinde Retina seviyesinde (108 PPD) çözünürlük, 1.1 metre genişliğinde “HyperVision” ekran, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve tüm sistemi yöneten Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, YU7’nin öne çıkan teknolojik detayları arasında.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi YU7 üç farklı versiyonla tanıtıldı. En güçlü versiyon 681 HP güç üretirken, giriş seviyesinde 315 HP’lik bir elektrik motoru görev yapıyor.

YU7 RWD: Arkadan itişli tek motorlu yapı, 235 kW (315 HP), 528 Nm tork, 0–100 km/s hızlanması 5,8 saniye, azami hız 240 km/saat.

YU7 Pro AWD: 365 kW (490 HP) güç, çift motor, 690 Nm tork, 0-100 km/s hızlanması 4,2 saniye, azami hız 240 km/saat.

YU7 Max AWD: 508 kW (681 HP) güç, çift motor, 866 Nm tork, 0-100 km/s hızlanması 3,2 saniye, azami hız 253 km/saat.

Tüm versiyonlarda 800V silikon karbür yüksek voltaj mimarisi yer alıyor. Bu sistem sayesinde araç, sadece 15 dakikada 620 km’ye kadar menzil kazanabiliyor. RWD versiyonunda 96.3 kWh LFP batarya ile 835 km menzil sunulurken, aynı bataryayı kullanan Pro AWD versiyonunda yüksek güç nedeniyle menzil 770 km’ye düşüyor. Max AWD versiyonda ise 101,7 kWh NCM batarya kullanılıyor ve bu versiyon 760 km menzile ulaşabiliyor.

KARABORSA FARKI 3 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Sedan SU7 modelinin ardından büyük merak uyandıran YU7 SUV, 22 Mayıs akşamı saat 19.00’da tanıtılarak ön siparişe açıldı. Dakikalar içinde araçların tamamı tükenirken, henüz sabah olmadan ön satın alma hakları internet üzerinden binlerce dolar fazlasına satılmaya başlandı. Çin basınına yansıyan haberlere göre bazı satıcılar fiyatları 20.000 yuan (yaklaşık 2.776 dolar, 2025 Mayıs kuru ile) gibi rakamlara taşıdı. Bazı satıcılar ise satın almaktan vazgeçenlere geri alma garantisi sunarak ön plana çıkmaya çalıştı.