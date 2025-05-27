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Xiaomi ilk çeyrek mali bilançosunu açıkladı! Teknoloji devinden büyük kar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Xiaomi ilk çeyrek mali bilançosunu açıkladı! Teknoloji devinden büyük kar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin gelirleri 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 47,4 arttı. Şirketin ocak-mart döneminde 1,5 milyar dolar kar açıkladı.

Xiaomi, Ocak-Mart 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin gelirleri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 47,4 artarak 111 milyar yuan (16,6 milyar dolar) oldu. Bu dönemde şirketin net karı yıllık yüzde 64,5 artışla 10,7 milyar yuana (1,5 milyar dolar) yükseldi.

AKILLI TELEFON VE AKILLI CİHAZ SATIŞ GELİRİ YÜZDE 22,8 ARTTI

Şirketin ana iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde ettiği gelir yıllık yüzde 22,8 artışla 92,7 milyar yuana (13,1 milyar dolar), elektrikli araç, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerinden elde ettiği gelirler ise 18,6 milyar yuana (2,5 milyar dolar) ulaştı.

Yeni girişimlerden elde edilen gelirlerin yüzde 97'si elektrikli araç satışlarından geldi. Öte yandan şirket elektrikli araçlar ve diğer yeni girişimlere yaptığı büyük ölçekli operasyon harcamaları nedeniyle yaklaşık 500 milyon yuan (69,5 milyon dolar) zarar etti.

Xiaomi ilk çeyrek mali bilançosunu açıkladı! Teknoloji devinden büyük kar - 1. Resim

EN YÜKSEK GELİR ARTIŞI KAYDEDİLEN ÇEYREK

Bu, şirketin en yüksek gelir artışı kaydettiği çeyrek oldu. Akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi şirket, 2024'te yeni geliştirdiği elektrikli spor otomobil modeli "SU7" ile otomobil piyasasına giriş yapmıştı. Xiaomi'nin gelirleri, 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 365,9 milyar yuana (50,7 milyar dolar) ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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