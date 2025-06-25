Avrupa verileri açıklandı: Elektrikli satışları artarken Tesla satışları düşüşte

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Mayıs verilerine göre elektrikli araç satışları artamaya devam ederken, ABD’li üretici Tesla pazar payı kaybetmeye devam ediyor. BYD’nin dikkat çeken büyüme performansının yanı sıra Japon Mazda ve Nissan satışlarında hissedilir oranda azalma yaşanıyor.

Avrupa'da yeni otomobil satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27,9'luk bir düşüş yaşarken, tamamen elektrikli araç (BEV) satışları %27,2 artış gösterdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, toplam otomobil satışları genel olarak %1,9 artarken, bu artışa en büyük katkıyı plug-in hibrit ve diğer alternatif yakıtlı araçlar sağladı.

Tesla'nın Avrupa'daki satışlarında ise üst üste beşinci ay düşüş kaydedilmiş durumda. Müşterilerin daha uygun fiyatlı Çin menşeli elektrikli araçlara yönelmesi ve bazı bölgelerde Tesla CEO'su Elon Musk'ın politikalarına karşı düzenlenen protestoların bu düşüşte etkili olduğu düşünülüyor. Tesla'nın Avrupa pazar payı, bir yıl önceki %1,8 seviyesinden Mayıs ayında %1,2'ye gerilemiş durumda. Revize edilen Model Y'nin piyasaya sürülmesine rağmen, Tesla'nın yükselişine dair henüz bir işaret görülmedi.

ÇİNLİLER GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Jato Dynamics'in verilerine göre, Çinli üreticiler, AB'nin uyguladığı gümrük vergilerine rağmen Avrupa'daki güçlü büyümelerini sürdürdü. Geçen ay 65.808 araç satarak pazar paylarını iki katına çıkarıp %5,9'a yükselttiler. BYD, Nisan ayında Tesla'dan daha fazla satış yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Mayıs ayında da Çinli üretici benzer bir performans sergilemeyi başardı.

Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ndeki toplam yeni otomobil satışları, Nisan ayındaki %0,3'lük düşüşün ardından Mayıs ayında 1,11 milyona yükseldi. Ülke bazında ise İspanya ve Almanya'da yeni otomobil satışları sırasıyla %18,6 ve %1,2 artarken, Fransa ve İtalya'da düşüşler yaşandı. SAIC Motor gibi Çinli firmaların ve BMW gibi Avrupalı markaların satışları artış gösterirken, Japon üreticiler Mazda ve Nissan’ın pazardaki düşüşü oldukça dikkat çekiyor.