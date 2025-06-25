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Arazinin kralı geliyor! Karşınızda Nissan’ın 7 kişilik amiral gemisi: Armada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nissan, SUV, Off-road, Motor, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nissan, tam boyutlu SUV segmentini yeniden canlandırmayı hedeflediği 2025 model Armada modelinde off-road yeteneklerini ileri seviyede geliştirmiş. Yüksek konfor seviyesinde donanımları, güncel teknolojileriyle dikkat çeken araçta ilk defa sunulan PRO-4X versiyonu ise tamamen maceraseverlere hitap ediyor.

Nissan yeni Armada modelinde aracın şasisini tamamen yenilemiş. Eski modele kıyasla %25 daha fazla burulma rijitliği ve %57 artırılmış yanal sağlamlık sunarak sürüş kalitesini ve ses yalıtımını iyileştiren üretici; PRO-4X versiyonunda standart Akıllı 4WD sistemi, elektronik kilitli arka diferansiyel, Adaptif Elektronik Havalı Süspansiyon ve 20 inç arazi lastikleri gibi özellikler bulunuyor.

Arazinin kralı geliyor! Karşınızda Nissan’ın 7 kişilik amiral gemisi: Armada - 1. Resim

Bu donanımlar, 9.6 inçlik yerden yükseklik ve geliştirilmiş yaklaşma/ayrılma açılarıyla zorlu arazi koşullarında üstün performans sağlıyor. Sekiz farklı sürüş modu ve yenilikçi kamera teknolojileri (Görünmez Kaput Görünümü, 3D Çevre Görüş Monitörü) arazi sürüşünü kolaylaştırıyor.

Arazinin kralı geliyor! Karşınızda Nissan’ın 7 kişilik amiral gemisi: Armada - 2. Resim

425 BEYGİRLİK ÇİFT TURBO MOTOR

Yeni Armada'ya güç veren çift turbo beslemeli, 3.5 litrelik V6 motor, 425 beygir güç ve 700 Nm tork üreterek önceki V8 motora göre daha yüksek performans ve verimlilik sunuyor. Bu motor, 9 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Modelin standart çekme kapasitesi ise 3.855 kg. Ayrıca, yeni Trailer Kör Nokta İzleme sistemi, römorklu sürüşlerde güvenliği artırıyor.

Arazinin kralı geliyor! Karşınızda Nissan’ın 7 kişilik amiral gemisi: Armada - 3. Resim

İç mekanda çift 12.3 inçlik (üst paketlerde 14.3 inç) yüksek çözünürlüklü ekranlar dikkat çekerken, fiziksel döner düğmeler ve tuşlar kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Genişletilen iç hacim sayesinde ön sırada 10.6 cm, üçüncü sırada ise 14.5 cm daha fazla diz mesafesi sunuluyor.

Arazinin kralı geliyor! Karşınızda Nissan’ın 7 kişilik amiral gemisi: Armada - 4. Resim

Kargo alanı da tüm koltuk konfigürasyonlarında önemli ölçüde artırılmış. Isıtma, soğutma, masaj ve hatta yolcuların vücut ısısını algılayarak kişiselleştirilmiş soğutma sağlayan Biyometrik Soğutma gibi özellikler, kabin konforunu en üst seviyeye taşıyor. Google yerleşik sistem, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu da teknolojik donanımı tamamlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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