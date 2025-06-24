Kazada araç içindeki 3 kişi can vermişti: Tesla’ya bir otopilot davası daha! 

2024 Yılında ABD New Jersey'de yaşanan kaza, 3 kişilik ailenin ölümüyle sonuçlanmıştı. Otonom sistemleri ve araç güvenliği konusunda her geçen gün soru işaretleri artan Tesla, yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı. Emniyet kemerleri takılı olduğu halde hayatını kaybenden ailenin yakınları, Amerikalı üreticiyi, yanlış güvenlik algısı oluşturmakla suçladı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD, New Jersey'de meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği ölümlü kazanın ardından, kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki David Dryerman, eşi 54 yaşındaki Michele Dryerman ve 17 yaşındaki kızları Brooke Dryerman'ın varisleri, Tesla aleyhine dava açtı. Pazartesi günü New Jersey federal mahkemesine intikal eden dosyada, kazaya karışan 2024 model Tesla Model S aracın "kusurlu ve ‘mantıksız’ derecede tehlikeli tasarımı" söz konusu ölümlerin nedeni olarak gösterildi.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Olay kısa sürede ABD’de sosyal medya kanallarında gündem olurken Milyarder iş adamı Elon Musk ve Tesla tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Davacı tarafın avukatları da benzer taleplere ve habercilerin ısrarcı sorularına rağmen yorum yapmaktan kaçındı.



Tesla, uzun süredir otonom sürüş teknolojisinin güvenliği konusunda ciddi sorularla karşı karşıya kalıyor. Marka sözcüleri otonom özelliklerinin tamamen “sürücüsüz” yolculuğa henüz hazır olmadığını, sürücülerin direksiyonu gerekmedikçe bırakmamaları gerektiğini her defasında belirtiyor.

Öte yandan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) baskısı üzerine Tesla, Aralık 2023'te Otopilot gelişmiş sürücü destek sistemlerine (ADAS) güvenlik önlemleri eklemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2 milyondan fazla aracını geri çağırmayı kabul etmişti.

DAVALIK KAZANIN DETAYLARI

Kazada hayatını kaybeden aile, 14 Eylül 2024'te bir müzik festivalinden dönerken, Model S marka otomobilleri New Jersey, Woodbridge Township'te yoldan çıkarak bir tabelaya ardından da beton köprü desteğine çarparak parçalanmıştı. Araç içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada hatalı yazılım nedeniyle aracın şeritten çıktığı ve acil fren sisteminin çalışmadığı belirtiliyor.

Davacı taraf, Elon Musk'ın 2016 yılında otopilot özelliğinin insandan daha iyi olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, Tesla'nın sürücülerde yanlış bir güvenlik algısı oluşturduğunu ve ölen aile fertlerinin tamamının kazada emniyet kemerleri takılı halde araçtan indirildiklerine dikkat çekmeye çalışıyor.