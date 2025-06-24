BYD Atto 3, küresel pazarlarda 1 milyon adet satış barajını aştı!

Fiyatları ülkemizde tartışma konusu olan BYD’nin global çapta 1 milyon adetlik satış barajını geçen üçüncü modeli Atto 3 oldu. En uygun fiyata Çin’de satışa sunulan aracın en pahalı satıldığı yer ise İngiltere, Almanya ve Türkiye fiyatları da sizi şaşırtabilir, işte detaylar...

BYD'nin popüler elektrikli SUV modeli Atto 3 dünya genelinde 1 milyon adetlik satış barajını aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. İlk defa 19 Şubat 2022'de Çin pazarında piyasaya sürülen modelin bu başarıya ulaşması, yaklaşık 3 yıl 9 ay sürdü. Atto 3, yaklaşık 110 küresel pazarda varlığıyla BYD'nin en çok satan ürünlerinden biri haline geldi.

1 Milyon barajını toplamda 1.391 günde aşan Atto 3, bu istatistikle saatte ortalama 30, günde ise 719 adetlik satışa ulaştığını işaret ediyor. Öte yandan Atto 3, BYD'nin okyanus serisinde 1 milyon adet satan üçüncü modeli olurken bu zirveye daha önce ulaşan ülkemizde de çok tutulan BYD Seal-U ve Qin sedan modeli olmuştu.

EN UCUZ VE EN PAHALI NEREDE SATILIYOR?

Atto 3'ün fiyatlandırması ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor. Ayrıca aracın farklı donanım seviyeleri fiyat farklarında etkili oluyor. Örnek vermek gerekirse ülkemizde design donanım versiyonu 1.710.000 TL’den satışa sunulurken bu fiyat İngiltere’de 2.111.290 TL olarak öne çıkıyor. Araç Çin pazarında ise en uygun fiyat ve en dolu donanım paleti ile vitrinde yerini alıyor. İşte bazı ülkelere göre fiyat farkları (Desing donanım versiyonu):

Çin’de: 20.560 dolar (815.000 TL)

İngiltere’de: 53.265 dolar (2.111.290 TL)

Almanya’da: 47.125 dolar (1.867.900 TL)

Türkiye’de: 43.140 dolar (1.710.000 TL)

Tayland’da: 31.790 dolar (1.260.00 TL)

EN YÜKSEK VERGİ İNGİLTERE’DE

BYD Atto 3 ve benzeri elektrikli araçların, farklı ülkelerde önemli fiyat farklarıyla satılmasının farklı temel nedeni bulunuyor. Öncelikle, ithalat vergileri ve yerel vergilendirme politikaları bu farklarda büyük rol oynuyor. Birçok ülke, kendi otomotiv sektörünü korumak veya belirli emisyon hedeflerine ulaşmak amacıyla elektrikli araçlara yüksek vergiler uygulayabiliyor. Örneğin, İngiltere'deki Atto 3 fiyatının Çin'deki fiyatından yaklaşık üç kat fazla olması, bu tür vergilendirmelerin ve ülke özelindeki maliyetlerin bir yansıması.

İkinci olarak, lojistik ve dağıtım maliyetleri de fiyat farklarını etkiliyor. Uzun mesafeli nakliye, sigorta ve farklı bölgelerdeki bayi marjları, aracın son tüketici fiyatına ekleniyor.

ÇİN’DE REKABET YÜKSEK SEVİYEDE

Çin, dünyanın en büyük ve en rekabetçi elektrikli araç pazarı konumunda. İç pazarda yerel üreticilerin sayısının çokluğu ve devlet sübvansiyonları, markalar arasında amansız bir fiyat savaşına yol açmış durumda. BYD gibi devler, bu rekabette lider konumda yer alsa da, birçok küçük ve büyük marka, pazar payı kapmak için sürekli olarak fiyat indirimleri ve teşvikler sunuyor. Bu durum, elektrikli araçların Çin'deki fiyatlarının, ihracat pazarlarındaki fiyatlara kıyasla çok daha düşük olmasına neden oluyor. Bu agresif fiyatlandırma, küresel pazarlarda kar marjlarını artırma ihtiyacını da beraberinde getiriyor.