Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil belli oldu! İşte Haziran 2025 sıfır araç fiyat listesi

Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller listesi güncellendi. Döviz kurlarındaki artışın hızlı yansıdığı otomobillerde 1.1 milyon TL altında artık model kalmadı. Son açıklanan fiyat listelerine göre mini elektrikli iki model 500 bin TL civarında dikkat çekerken geleneksel araçların fiyatları 1.1 ila 1.3 milyon arasına sıkıştı, işte detaylar:

Listenin zirvesinde, şehir içi ulaşım için tasarlanan ve Avrupa'da "mikromobilite aracı" olarak sınıflandırılan Citroen Ami yer alıyor. 454.000 TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye’de satılan en ucuz araç konumunda olan Ami, iki kişilik kapasitesi ve 45 km/s maksimum hızıyla özellikle gençler ve kısa mesafede araç kullananlar için tercih ediliyor. Citroen Ami

İkinci sırada ise Ami’nin rakibi sayılabilecek bir başka mikro araç olan Fiat Topolino bulunuyor. Topolino, 510.900 TL’lik fiyatıyla dikkat çekerken, düşük işletme maliyetleri ve kompakt yapısıyla şehir trafiğinde pratik bir çözüm sunuyor.

Fiat Topolino

1 milyon TL sınırına en yakın model ise Citroen’in tamamen elektrikli modeli ë-C3. 1.099.900 TL’lik başlangıç fiyatına sahip olan araç, hem uygun fiyatlı hem de çevreci bir ulaşım aracı arayan tüketicilere hitap ediyor.

Citroen ë-C3

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TUTULAN MODELİ 1.2 MİLYON TL

1.1 milyon TL ile 1.3 milyon TL arasında fiyatlanan araçlar arasında Hyundai i10, Fiat Egea Sedan, Kia Picanto ve Opel Corsa gibi Türkiye pazarında uzun süredir yer alan popüler modeller bulunuyor.

Uygun fiyatlı SUV arayanlar içinse SWM G03F, bu segmentteki en ulaşılabilir seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

🚗 Haziran 2025 En Ucuz Sıfır Otomobiller Listesi