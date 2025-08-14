Bugün CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması bekleniyor. Çerçioğlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı söylentiler arasında yer alıyor. Çerçioğlu'ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, gözler Ankara'ya çevrildi.

Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Peki, Mustafa İberya Arıkan kimdir? İşte cevabı...

MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR?

Mustafa İberya Arıkan, 26 Kasım 1981 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Arıkan'ın AK Parti!ye geçeceği öne sürülüyor.

İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Ödemiş’te tamamladıktan sonra 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2003 yılında meslek hayatına avukat olarak başlayan Arıkan, 2006-2007 yıllarında Konya’nın Hadim ilçesinde, 2007-2011 yılları arasında ise Gaziantep’in Nizip ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hukuk alanındaki akademik çalışmalarına 2007 yılında Adalet Dergisi’nde “Avrupa Birliği Ombudsmanı” başlıklı makalesi yayımlandı.

2009 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra 2011-2013 yıllarında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, 2013-2016 yılları arasında Aydın Söke’de ve son olarak Manisa Adliyesi’nde Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2017’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde “Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu” başlıklı makalesi yayımlandı.

2018 genel seçimlerinde Aydın’dan Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra milletvekili adayı olan Arıkan, bu süreçte “Avrupa Birliği Yargı Düzeni’nde Savcılık Kurumu” adlı kitabı ve çeşitli dergilerde yayımlanan hukuki makaleleri vardır. İleri düzeyde İngilizce bilen Arıkan, “Türk Ceza Hukuku’nda İftira” konulu tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

Mustafa İberya Arıkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Söke Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ardından aynı yıl Söke Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve bu görevine devam etti.

SÖKE BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

SÖKE Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.