CHP'li belediye başkanından şoke eden itiraf: Bizim partilileri yemlemediğim için bana düşmanlar!

CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, vatandaşlara seslenerek belediye etkinlikleri için dışarıya hiç para vermediklerini söyledi. Bazı partilileri hedef alan Şahin, "Benden iş, rant, ihale isteyen, bizim partiye yakın isimleri yemlemiyorum. Yemlemediğim için de bana düşman oldular" dedi.

CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin “Mahallemde Hayat Var” açık hava konseri kapsamında Lalahan’da vatandaşlara hitap etti.

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Tüm etkinliklerin belediye bütçesinden yapıldığını belirten Şahin, CHP içinden bazı isimlerin kendisinden para koparmaya çalıştığını söyledi.

"BİR KURUŞUNA BİLE HARAM KARIŞTIRMIYORUZ"

"Benim arkamda halk var, siz varsınız" diyen Şahin şunları söyledi: "Şunu söyleyeyim size, bu tür etkinliklere hiç para vermiyoruz. Bu arkadaşlarımız hepsi bizim elemanımız, bizim müzisyenimiz, bizim sanatçımız, bizim işçimiz. Ellerinde gündüz geldiğinizde kazma kürek görürsünüz. Çalışkan insanlar. Sizlerin ödediği vergileri, Allah’ın adıyla söylüyorum, bir kuruşuna bile haram karıştırmıyoruz. Vallahi de kullanmıyorum, kullanacak da değilim.

"YEMLEMEDİĞİM İÇİN DÜŞMAN OLDULAR"

Şu çocukların hakkını hiç kimseye yedirmem. Benden iş, rant, ihale isteyen, bizim partiye yakın isimleri yemlemiyorum. Yemlemediğim için de bana düşman oldular. Topu toplamı 50 tane"