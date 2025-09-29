Balkanlar'daki ankete Erdoğan damgası! Üç ülkede zirveye oturdu

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü tarafından Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da gerçekleştirilen Batı Balkanlar Bölgesel Anketi, bölge halkının liderlere dair görüşlerini ortaya koydu. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en olumlu görüş bildirilen lider oldu.

EN BÜYÜK SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Yüz yüze yapılan anketlerde vatandaşlara 'ülkelerinin gidişatı, karşılaştıkları temel sorunlar, Avrupa’nın geleceği, liderlik beklentileri ve uluslararası müttefik tercihlerine ilişkin sorular' yöneltildi.

Katılımcılar, ülkelerindeki en büyük sorunlar olarak hayat pahalılığı, yolsuzluk, işsizlik ve yüksek fiyatları öne çıkardı.

ERDOĞAN'A ÜÇ ÜLKEDE ZİRVEDE DESTEK

Katılımcılara dünya ve bölgesel liderlerle ilgili kanaatleri de soruldu. Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en çok olumlu görüşe sahip lider olarak öne çıktı.

Bosna Hersek’te , katılımcıların yüzde 62’si Erdoğan hakkında olumlu düşünce bildirirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yüzde 50 ile ikinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 42 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kosova’da , Erdoğan yüzde 77 oranında olumlu görüşle zirvede yer aldı. Onu yüzde 74 ile eski ABD Başkanı Donald Trump izlerken, Şi Cinping yüzde 16 ile üçüncü oldu.

Kuzey Makedonya’da da Erdoğan, en fazla olumlu görüşe sahip lider olarak ilk sıraya yerleşti.

KARADAĞ VE SIRBİSTAN'DA DA ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ’da en olumlu değerlendirilen ikinci lider olurken, Sırbistan’da dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Erdoğan’ın Balkanlar’daki geniş etki alanını ve kamuoyundaki güçlü imajını gözler önüne serdi.