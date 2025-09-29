Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Balkanlar'daki ankete Erdoğan damgası! Üç ülkede zirveye oturdu

Balkanlar'daki ankete Erdoğan damgası! Üç ülkede zirveye oturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası bir anket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'daki liderlik algısını ortaya koydu. Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en beğenilen lider olan Erdoğan, Karadağ ve Sırbistan'da da üst sıralarda yer aldı.

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü tarafından Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da gerçekleştirilen Batı Balkanlar Bölgesel Anketi, bölge halkının liderlere dair görüşlerini ortaya koydu. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en olumlu görüş bildirilen lider oldu.

EN BÜYÜK SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Yüz yüze yapılan anketlerde vatandaşlara 'ülkelerinin gidişatı, karşılaştıkları temel sorunlar, Avrupa’nın geleceği, liderlik beklentileri ve uluslararası müttefik tercihlerine ilişkin sorular' yöneltildi.

Katılımcılar, ülkelerindeki en büyük sorunlar olarak hayat pahalılığı, yolsuzluk, işsizlik ve yüksek fiyatları öne çıkardı.

Balkanlar'daki ankete Erdoğan damgası! Üç ülkede zirveye oturdu - 1. Resim

ERDOĞAN'A ÜÇ ÜLKEDE ZİRVEDE DESTEK

Katılımcılara dünya ve bölgesel liderlerle ilgili kanaatleri de soruldu. Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en çok olumlu görüşe sahip lider olarak öne çıktı.

  • Bosna Hersek’te, katılımcıların yüzde 62’si Erdoğan hakkında olumlu düşünce bildirirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yüzde 50 ile ikinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 42 ile üçüncü sırada yer aldı.

  • Kosova’da, Erdoğan yüzde 77 oranında olumlu görüşle zirvede yer aldı. Onu yüzde 74 ile eski ABD Başkanı Donald Trump izlerken, Şi Cinping yüzde 16 ile üçüncü oldu.

  • Kuzey Makedonya’da da Erdoğan, en fazla olumlu görüşe sahip lider olarak ilk sıraya yerleşti.

KARADAĞ VE SIRBİSTAN'DA DA ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ’da en olumlu değerlendirilen ikinci lider olurken, Sırbistan’da dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Erdoğan’ın Balkanlar’daki geniş etki alanını ve kamuoyundaki güçlü imajını gözler önüne serdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne yapacaklar? Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı işaret ettiOkan Buruk'tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılelma’nın ilk silahlı uçuşu dünya basınında: Türkiye başka lige geçiyor - DünyaKızılelma’nın ilk silahlı uçuşu dünya basınında!American Airlines uçağında kan donduran olay! İniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulundu - Dünyaİniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulunduTürkiye'den Sumud Filosu'na yardım eli! Tüm yolcular tahliye edildi - DünyaKüresel Sumud Filosu’na Türkiye’den yardım eli!İspanya’dan tarihi veto: ABD’nin İsrail sevkiyatına üs yasağı geldi! - DünyaABD-İsrail hattına İspanya freni!Güney Afrika'da kano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada - DünyaKano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kameradaDrone tehdidi Avrupa’yı karıştırdı: Danimarka’ya Fransız askerleri gidiyor - DünyaFransız Danimarka’ya askerleri gidiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...