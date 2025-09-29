American Airlines uçağında kan donduran olay! İniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulundu
Avrupa’dan Kuzey Karolina’ya giden Amerikan Airlines'ın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü olarak bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Korkunç olay, dün Kuzey Karolina'ya giden Amerikan Airlines'a ait bir uçakta gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir yolcu, yetkililer tarafından uçağın ana iniş takımı bölmesinde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
American Havayolları, The Post'a yaptığı açıklamada, "Soruşturmada kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
