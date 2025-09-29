Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > American Airlines uçağında kan donduran olay! İniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulundu

American Airlines uçağında kan donduran olay! İniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
American Airlines uçağında kan donduran olay! İniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulundu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa’dan Kuzey Karolina’ya giden Amerikan Airlines'ın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü olarak bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, dün Kuzey Karolina'ya giden Amerikan Airlines'a ait bir uçakta gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir yolcu, yetkililer tarafından uçağın ana iniş takımı bölmesinde bulundu.

American Airlines uçağında kan donduran olay! İniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulundu - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

American Havayolları, The Post'a yaptığı açıklamada, "Soruşturmada kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mamak su kesintisi! 29 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgulama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım eli! Tüm yolcular tahliye edildi - DünyaKüresel Sumud Filosu’na Türkiye’den yardım eli!İspanya’dan tarihi veto: ABD’nin İsrail sevkiyatına üs yasağı geldi! - DünyaABD-İsrail hattına İspanya freni!Güney Afrika'da kano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada - DünyaKano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kameradaDrone tehdidi Avrupa’yı karıştırdı: Danimarka’ya Fransız askerleri gidiyor - DünyaFransız Danimarka’ya askerleri gidiyor!Alman havayolu şirketi Lufthansa duyurdu! 4 bin çalışan işten çıkarılacak - DünyaAlmanya'da dev havayolu şirketi 4000 çalışanını çıkarıyorTrump'ın torunu Kai Trump ticarete atıldı! Dedesiyle kameraların karşısına geçerek ürünlerini tanıttı - DünyaDedesiyle kamera karşısına geçip ürünlerini tanıttı
Sonraki Haber Yükleniyor...