Hindistan'da kan donduran olay! Küçük çocuk annesinin gözü önünde başı kesilerek öldürüldü

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Dhar bölgesinde yaşayan beş yaşındaki Vikas, geçtiğimiz Cuma günü evlerine giren Mahesh isimli saldırgan tarafından annesinin gözü önünde katledildi.

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ

Çocuğunu kurtarmak isteyen anne Sona Bai’nin de ağır yaralandığı olayda kadının çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Mahesh'in eve girdiğinde hiçbir şey söylemeyerek hızlıca Vikas'ın yatağına gittiği ve hiçbir sebep yokken küçük çocuğa saldırdığı tespit edildi. Korkunç olayda çocuğun başının gövdesinden ayrıldığı bildirildi.

DÖRT GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Mahesh'in yaklaşık dört gündür kayıp olarak arandığı bildirilirken, halk tarafından yakalanan saldırgan dövülerek öldürüldü.

Emniyet Müdürü Awasthi zanlının ölümünü doğrularken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Otopsi raporunun yayınlanmasının ardından gerçek durum netleşecek. Sanığın darp sonucu mu yoksa başka sebeplerden mi öldüğü henüz belli değil; ancak ön incelemeler, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını ortaya koydu." ifadelerinde bulundu.