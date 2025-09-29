Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hindistan'da kan donduran olay! Küçük çocuk annesinin gözü önünde başı kesilerek öldürüldü

Hindistan'da kan donduran olay! Küçük çocuk annesinin gözü önünde başı kesilerek öldürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da kan donduran olay! Küçük çocuk annesinin gözü önünde başı kesilerek öldürüldü
Hindistan, Cinayet, Çocuk, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’da yaşayan beş yaşındaki Vikas, evlerine giren 25 yaşındaki Mahesh Mada tarafından başı kesilerek öldürüldü. Korkunç saldırıda çocuğun boynu gövdesinden ayrılırken olay ülkede geniş yankı uyandırdı. 

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Dhar bölgesinde yaşayan beş yaşındaki Vikas, geçtiğimiz Cuma günü evlerine giren Mahesh isimli saldırgan tarafından annesinin gözü önünde katledildi. 

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ

Çocuğunu kurtarmak isteyen anne Sona Bai’nin de ağır yaralandığı olayda kadının çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. 
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Mahesh'in eve girdiğinde hiçbir şey söylemeyerek hızlıca Vikas'ın yatağına gittiği ve hiçbir sebep yokken küçük çocuğa saldırdığı tespit edildi. Korkunç olayda çocuğun başının gövdesinden ayrıldığı bildirildi. 

Hindistan'da kan donduran olay! Küçük çocuk annesinin gözü önünde başı kesilerek öldürüldü - 1. Resim

DÖRT GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Mahesh'in yaklaşık dört gündür kayıp olarak arandığı bildirilirken, halk tarafından yakalanan saldırgan dövülerek öldürüldü. 

Emniyet Müdürü Awasthi zanlının ölümünü doğrularken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Otopsi raporunun yayınlanmasının ardından gerçek durum netleşecek. Sanığın darp sonucu mu yoksa başka sebeplerden mi öldüğü henüz belli değil; ancak ön incelemeler, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını ortaya koydu." ifadelerinde bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da komşu dehşeti! Genç kadın 17 yerinden bıçaklandıTÜİK duyurdu! Ekonomik güven endeksi arttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump- Netanyahu bugün bir araya geliyor: Gazze planı yürürlüğe girecek mi? - DünyaGazze planı yürürlüğe girecek mi?Düğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti - DünyaDüğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti100 binde bir ihtimal gerçek oldu! Utah’ta iki başlı yılan görenleri şoke etti - Dünya100 binde bir ihtimal gerçek oldu! Görenler hayret ediyorSpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdi - DünyaSpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdiTürkiye Kosova’ya yeni asker sevkiyatı mı yaptı? - DünyaTürkiye Kosova’ya asker sevkiyatı mı yaptı?İsrail'den Sumud Filosu'na askeri saldırı hazırlığı! Denizde tatbikata başladılar - Dünyaİsrail'den Sumud Filosu'na askeri saldırı hazırlığı!
Sonraki Haber Yükleniyor...