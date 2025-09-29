Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti

Düğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti

Düğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mısır’ın Asvan bölgesinde bir çiftin düğün günü kabusa döndü. Genç damat dans ederken fenalaşarak yere yığıldı. O anlar davetlilerin kamerasına anbean yansıdı.

Mısır’ın Asvan bölgesinde görkemli bir düğünle dünya evine giren Eşret Ebu Hakam isimli damat, en mutlu gününde fenalaşarak yere yığıldı. 

DÜĞÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Düğünün coşkulu ortamı yerini hüzün dolu bir atmosfere bırakırken, talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği bildirildi. 

Düğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti - 1. Resim

Davetlilerin kamerasına anbean yansırken görüntülerde, eşi ve ailesiyle şarkı söyleyerek dans eden genç adamın aniden bayıldığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada çok kez tıklanırken Hakam’ın ailesine yüzlerce taziye mesajı yağdı. 

