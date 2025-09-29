Düğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti

Mısır’ın Asvan bölgesinde görkemli bir düğünle dünya evine giren Eşret Ebu Hakam isimli damat, en mutlu gününde fenalaşarak yere yığıldı.

DÜĞÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Düğünün coşkulu ortamı yerini hüzün dolu bir atmosfere bırakırken, talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Davetlilerin kamerasına anbean yansırken görüntülerde, eşi ve ailesiyle şarkı söyleyerek dans eden genç adamın aniden bayıldığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada çok kez tıklanırken Hakam’ın ailesine yüzlerce taziye mesajı yağdı.