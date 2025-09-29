İspanya’dan tarihi veto: ABD’nin İsrail sevkiyatına üs yasağı geldi!

İspanya, Gazze’de süren saldırılar nedeniyle ABD’nin İsrail’e yönelik askeri sevkiyatlarının kendi topraklarındaki üslerden geçişini yasakladı.

Sanchez yönetminin yeni kararı Rota (Cadiz) ve Morón de la Frontera (Sevilla) üslerinde geçerli olacak.

İspanyol-Amerikan Ortak Komitesi’nden bilgi sahibi kaynaklar, yasağın İsrail için silah veya ekipman taşıyan tüm uçak ve gemileri kapsadığını iletti.

Karar kapsamında doğrudan İsrail’e giden ya da başka bir ülkede durakladıktan sonra İsrail’e ulaşacak sevkiyatların geçişi engellenecek.

F-35 TESLİMATINDA ROTA DEĞİŞTİ

ABD’nin son aylarda İsrail’e teslim ettiği altı adet F-35 savaş uçağı İspanya üzerinden geçmedi. Uçaklar, Azor Adaları’nda mola vererek Cebelitarık Boğazı’nı geçmeden Beerseva’daki İsrail üssüne ulaştı. İspanya, bu uçuşların kendi üslerini kullanmasını istemedi.

İSPANYA'NIN KONTROLÜ NASIL OLUYOR?

Yetkililer, Rota ve Morón’un İspanyol egemenliği altında bulunduğunu ve her hareketin İspanyol ordusu tarafından onaylandığını hatırlattı. Ancak ABD uçaklarının başka ülkeler üzerinden İsrail’e yönelmesi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı ifade edildi.

ABD-İSRAİL HATTINDA YENİ BİR SINIR

İspanya’nın, Gazze’de süren saldırılar sırasında ABD’nin İsrail’e yaptığı silah sevkiyatlarının kendi üslerinden geçişine izin vermemesi, transatlantik ilişkilerde yeni bir sınır çiziyor. Madrid yönetiminin aldığı karar, hem Washington ile askeri iş birliğinin hassas dengelerine hem de Avrupa’nın İsrail politikalarına doğrudan temas ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez daha önce Netanyahu hükümetine baskı amacıyla dokuz maddelik bir paket açıklamış, bu çerçevede İsrail’e savunma malzemesi taşıyan devlet uçaklarının İspanya hava sahasına girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

ABD İSPANYA SAVUNMA ANLAŞMASI

1988’de imzalanan savunma anlaşması, ABD uçaklarının İspanya’ya girişine izin veriyor. Ancak aynı anlaşma, “İspanya için tartışmalı yük veya yolcu” taşıyan uçuşların özel izin gerektirdiğini düzenliyor. İspanya, bu maddeyi İsrail’e sevkiyatlar için uygulamaya başladı.