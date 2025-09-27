Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Netanyahu artık durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Netanyahu artık durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

"NETANYAHU DURDURULMALI" MESAJI 

Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Sumud FİLOSUNA TAM DESTEK

Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

