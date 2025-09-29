Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün ölümünden önceki son görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünden önceki son görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Güncelleme:
Magazin Haberleri

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün son görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu belirtildi.

51 yaşındaki Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut, 28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık'ta bulunan evinin kapalı terasında kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI MÜZİK SESİNİ KESTİ

Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu belirtildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü.

DARP VE CEBİR İZİ YOK

Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin mayi sabunla temizlendiği belirtilirken, Güllü'nün yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

"OYNADIĞI SIRADA AYAĞI KAYDI"

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede şunları söylemişti:

"Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

