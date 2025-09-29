Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan "Kesinlikle öldürüldü" iddiası

Güllü ismiyle tanınan 51 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, Çınarcık'ta bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ortaya çıkan son görüntüsü sonrası 'cinayet' iddiaları konuşulmaya başlandı.

Güllü'nün 1.5 yıldır çalıştığı patronu Ferdi Aydın, daha önce katıldığı yayında "Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımıyordu. Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"30 SENEDE 200 MİLYON LİRA SERVETİ OLMASI LAZIM" "İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 milyon lira serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."

Son olarak Gel Konuşalım programına çıkan Aydın, sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"KESİNLİKLE ÖLDÜRÜLDÜ"

"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon yok. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu.

"BÜTÜN KEMİKLERİ KIRILIYOR"

Güllü Hanım 01.30'da yere düşüyor. Bütün kemikleri kırılıyor. Paramparça oluyor. Onu gören bir çocuk şu an orada bir esnaf. 'İki gündür alkolik oldum' diyor. Ama oğlu gece 03.00'te oraya geliyor. 06.00'da elinde metin çıkıp yazı okuyor. Bence burada hep beraber aslında herkesin haberi var bu durumdan."

Ferdi Aydın ayrıca "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor" iddiasında da bulundu.