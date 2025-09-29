Güllü'nün ölümündeki soru işaretleri! Emekli Emniyet Müdürü şüpheli kısmı açıkladı

Güllü adıyla tanınan 51 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, geçtiğimiz hafta cuma günü 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün yüksekten düşerek ölümü şüpheleri de beraberinde getirdi.

Talihsiz olayın ardından 'intihar mı yoksa cinayet mi?' soruları gündeme gelirken, olayın detayları ve soruşturmanın seyri merak ediliyor. Güllü’nün ölümü sonrası herkes 'Gerçek ne?' sorusunun cevabını arıyor.

Güllü'nün evindeki son görüntüleri gündemden düşmezken, CNN Türk'e konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YÜKSEKTEN DÜŞMELERİN TAMAMINDA ŞÜPHE VAR"

"Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır" diyen Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir."

Haydar Özdemir görüntülere dair sözlerini şöyle sürdürdü:

"EN ÇOK KAFAMIZI KARIŞTIRAN GÜLLÜ'NÜN BEYANI"

"Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor."