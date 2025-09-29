Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne yapacaklar? Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Özel, süreci Meclis çatısı altında yönetilmesi gereken bir süreç olarak tanımladıklarını söyledi. "Kürt sorununun demokratikleşme çerçevesinde çözülmesi gerektiğini" vurgulayan Özgür Özel, "Şu anda bir çözüm umudu varsa inanın bundan kimse kaybetmez. Ben şöyle düşünemem 'Partim zor durumda, ben bu komisyondan çekileyim, ben olmazsam bu süreç olmaz, bu süreci baltalayayım'. Bu süreç baltalandıkça ne olacak? Yeniden kan akacaksa, yeniden şehit cenazesi gelecekse Türkiye'nin bütün paraları bombalara, mayınlara gidecekse doğru değil ki bu." dedi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili de konuşan Özel, cumhurbaşkanı adaylığı meselesi ile ilgili açıklamalar yaptı.

"EKREM BAŞKANIN BİR YEDEĞİ YOK"

Cumhurbaşkanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayan Özel, "Bunu ben de söylüyorum, Mansur Bey de. Onu adaylaştırmak için her şeyi yapacağız. Ekrem Başkanın bir yedeği yok. Ben, Mansur Bey'i bir yedek aday pozisyonuna sokamam." diye konuştu.

"MANSUR BEY KUVVETLİ BİR SEÇENEK"

İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda kararın partinin yetkili kurullarında tartışılıp 2 milyon üyeyle ve milletle birlikte verileceğini belirten Özel, "Mansur Bey adaylaşacaksa üyelerimizle ve milletimizle birlikte kararlaştırır ve onlara sorarız. Birden çok aday varsa onu da sorabiliriz, ama Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir." ifadelerini kullandı.