Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında karar
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun yumruklu saldırısına uğramıştı. Tutuklanan Tengioğlu hakkında mahkeme kararını verdi. 12 ay hapis cezası verilen Tengioğlu tahliye edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'i anma programı sonrası Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında Selçuk Tengioğlu yumruk atmıştı.
4,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ
Olayın ardından tutuklanan Tengioğlu'nun yargılandığı davada karar belli oldu. Tengioğlu hakkında kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
TAHLİYE EDİLDİ
Davaya ilişkin son duruşma bugün görülürken, mahkeme heyeti Tengioğlu'na 12 ay hapis cezası vererek tahliyesini kararlaştırdı.
