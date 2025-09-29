Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım eli! Tüm yolcular tahliye edildi

Küresel Sumud Filosunda yer alan “Johnny M” adlı geminin makine dairesinde sızıntı meydana geldi. Olayın ardından filo geçici olarak durduruldu.

Sabah saatlerinde yapılan yardım çağrısı üzerine yolcular, Türkiye’nin koordinasyonuyla tahliye edildi.

Tekne, Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgeninde seyir halindeyken yardım çağrısı yaptı. Kaptanın telsizden “motor bölümünün su aldığı” bilgisini paylaşmasının ardından bölgedeki ekipler harekete geçti.

TÜRK KIZILAYI YARDIMA KOŞTU

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknedeki tehlike üzerine Türk Kızılayı ve diğer yetkililer devreye girerek tahliye sürecini koordine etti.

Küresel Sumud Filosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayı’nın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz tamamlandığı kaydedildi.

Yardım filosunun yaklaşık dört gün içinde Gazze’ye ulaşması öngörülüyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor.