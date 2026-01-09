Bursa'da silahlı bir şüpheli, soygun için kuyumcu dükkanına geldi. Kararsız hareketleriyle kuyumcuya silah çeken soyguncu, paniğe kapıldı ve koşarak dükkandan kaçtı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde uzun süredir kuyumculuk yapan S.A., işletmesinde müşteriyle ilgilenirken kapıdan yüzü maskeli bir şüpheli giriş yaptı.

Bursada ilginç olay! Kuyumcuya gelen kararsız hırsız korkup kaçtı

KORKARAK KAÇTI

Bir süre kendi aralarında bakışan soyguncu, kuyumcuya kararsız hareketlerle silah çekip, altınları istedi. Kendisini azarlayan kuyumcu S.A.'nın panik butonuna basmasıyla amatör soyguncu korktu ve koşarak uzaklaştı.

TUTUKLANDI

O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, takibe alınan şüphelinin U.T. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

