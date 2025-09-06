Sırbistan’da üniversite protestosu kanlı bitti: Onlarca gözaltı, çok sayıda yaralı var

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi.

Gösteriler sırasında polisle protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, en az 42 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 13 polis memuru da yaralandı.

PROTESTOCULAR SEÇİM TALEBİYLE SOKAKLARA ÇIKTI

Protestolar, geçen yıl Kasım ayında Novi Sad’daki tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya tepki olarak başladı.

Kazanın ardından üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği gösteriler, ülkede erken seçim taleplerine dönüştü.

Göstericiler, taşıdıkları büyük pankartta “Öğrencilerin acil bir talebi var: Seçimler yapılsın” mesajını verdi.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Cuma gecesi binlerce kişi şehirdeki üniversite kampüsüne doğru yürüyüşe geçti. Göstericilerin bazıları, polis ekiplerine şişe ve işaret fişekleri fırlattı. Beta haber ajansına göre, gerilim tırmanırken polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

BAKAN: SALDIRI PLANLIYDI

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, devlet televizyonu RTS’ye yaptığı açıklamada, "Protestocuların yoğun ve acımasız saldırısı sonucu 13 polis yaralandı, 42 kişi gözaltına alındı" dedi.

Dacic, bazı protestocuların felsefe fakültesi önünde polise taş, işaret fişeği ve demir çubuklarla saldırdığını belirterek, "Bu şiddet açıkça planlıydı ve ülkeyi kargaşaya sürüklemek için siyasi amaçla kullanıldı" ifadelerini kullandı.

VUCİC: DEVLET HERKESTEN GÜÇLÜDÜR

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, protestocuları “Sırbistan’ın istikrarını tehdit etmek” ve “üniversite kampüsünü işgal etmeye çalışmakla” suçladı. Vucic, "Sırbistan halkı, devletin herkesten daha güçlü olduğunu bilmeli... bu her zaman böyle olacak" dedi.

HÜKÜMET DÜŞTÜ, ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI SÜRÜYOR

Gösteriler Başbakan’ın istifasına ve hükümetin dağılmasına yol açtı. Ancak Vucic, erken seçim çağrılarına şimdiye kadar olumlu cevap vermedi. Cumhurbaşkanı, protestoları "yabancı güçlerin komplosu" olarak nitelendirdi. Pazar günü ise hükümet yanlısı mitingler düzenleneceğini açıkladı.