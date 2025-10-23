Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus ordusu Ukrayna'da gazetecileri hedef aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusu Ukrayna'da gazetecileri hedef aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Rusya'ya ait bir dronun Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki bir akaryakıt istasyonuna isabet etmesi sonucu bir muhabir ve kameramanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'ya ait Lancet tipi bir dron, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda yer alan Kramatorsk şehrindeki bir akaryakıt istasyonuna isabet etti. Saldırı sırasında araçlarıyla istasyonda bulunan Freedom TV muhabiri Olena Gubanova ve kameraman Yevhen Karmazin olay yerinde hayatını kaybetti. 

Donetsk Bölge Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filashkin, hayatını kaybeden muhabir ve kameramanın savaşın başından beri bölgedeki durumu takip ettiğini bildirdi. 

"RUSYA BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Filashkin yaptığı açıklamada, "Donetsk'in en sıcak noktalarında çalıştılar, her zaman her yerde ilklerdi. Buna inanmak zor... Bu, bölge ve hepimiz için büyük bir kayıp. Ailelerine, yakınlarına ve meslektaşlarına içten taziyelerimi sunarım. Rusya terörist bir ülkedir ve tüm suçlarının bedelini ödemelidir!" ifadelerine yer verdi.

