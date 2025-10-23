Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yolsuzluktan yargılanan eşi için devreye girdi: Sara Netanyahu'dan bakanlara 'imza' baskısı

Yolsuzluktan yargılanan eşi için devreye girdi: Sara Netanyahu'dan bakanlara 'imza' baskısı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, Likud partisi mensubu bakanlardan yolsuzluktan yargılanan eşinin affedilmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yazılan mektubu imzalamalarını istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Sara Netanyahu'nun, eşinin yargılandığı davalarından affedilmesi için Herzog'a yazılan mektubun imzalanmasını talep etmesi üzerine Likud mensubu 14 bakan mektubu imzaladı.

EŞİNİN AFFEDİLMESİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sara Netanyahu geçen hafta mektubu imzalamayı reddeden birkaç bakanla bizzat temasa geçerek, onları Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Herzog tarafından affedilmesini desteklemeye ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

"TRUMP DA BUNU DESTEKLİYOR"

Herzog'un Netanyahu'yu affetmesi için 'doğru bir zamanlama' olduğunu söyleyen Sara Netanyahu, İsrailli bakanlara ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu desteklediğini aktardı.

Sara Netanyahu, davaların uydurulmuş olduğunu ve bunlardan bir sonuç çıkmayacağını iddia etti. İsrail basınında zaman zaman Netanyahu'nun eşi Sara'nın "özellikle hassas ve hayati konularla ilgili kararlara müdahale ettiği" belirtiliyor.

İSRAİLLİ BAKANLAR, MEKTUBU 'GEREKSİZ' OLARAK NİTELEDİ

KAN'ın haberinde, İsrailli bakanların söz konusu mektubu gereksiz ve hukuki bir değeri olmayan bir mektup olarak değerlendirdiği, bu girişimi başlatan Çevre Koruma Bakanı Idit Silman'ın bir jesti olarak düşündüğü kaydedildi.

Trump, 13 Ekim'de İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

İsrail basınında 21 Ekim'de çıkan haberlerde Silman'ın Netanyahu'nun affedilmesi talebiyle Herzog'a 14 Likud partisi mensubu bakanın imzasının bulunduğu bir mektup gönderdiği belirtilmişti.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

