Sırbistan’da neler oluyor? Darbe hazırlığı iddiası ülkeyi karıştırdı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, ülkede son aylarda artan protesto ve şiddet olaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşananların dış destekli unsurlar tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Vuçiç, protestoların “Sırp halkının iradesini baltalamayı amaçladığını” ve seçim dışı yollarla hükümetin hedef alındığını söyledi.

Sırbistan'da son birkaç aydır meydana gelen olaylar, demokratik süreci ve Sırp halkının iradesini tamamen baltalayarak, seçimler yapılmadan hükümeti devirmeyi amaçlayan planlı bir Renkli Devrim'in açık bir örneği.

Cumhurbaşkanı Vuçiç şiddeti körükleyen bazı yapıların, dış aktörlerden destek aldığına dikkat çekerek, “Devlet kurumlarını şiddet yoluyla ele geçirme tehdidinde bulunan yapılarla mücadele ediyoruz” dedi.

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"SIRBİSTAN, EGEMENLİĞİNİ KORUMAK ZORUNDADIR"

Vuçiç, Türk hükümetinin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında yaşadığı deneyimlere atıfta bulunarak, Sırbistan’ın da benzer bir tehdit altında olduğunu ima etti.

Erdoğan’ın 2016’da verdiği mücadelenin “egemenliğini savunan liderler için ilham verici” olduğunu belirtti.

BELGRAD'DA NE OLUYOR? PARALEL YAPI MI DEVREDE?

Sırbistan'da siyasi tansiyon tehlikeli biçimde yükseldi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in, 2 Ağustos’ta Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırmasının ardında yatan neden, ülke basınına yansıyan “darbe hazırlığı” iddiaları oldu.

Yerel basına göre Vuçiç, ülke genelinde “geniş çaplı bir darbe girişimi” endişesiyle alarma geçti. Vecernje Novosti gazetesi, Cumhurbaşkanlığı çevresinde "panik havası" olduğunu yazdı.

KİM ORGANİZE EDİYOR?

İddialara göre, bu girişim Avrupa’nın yönlendirmesiyle, Organize Suçlar Savcılığı Özel Savcısı Mladen Nenadić, Savcı Jasmina Ganić ve bazı polis birimleri aracılığıyla yürütülüyor.

ESKİ BAKAN GÖZALTINDA!

Kriz 1 Ağustos’ta eski Ticaret Bakanı Tomislav Momirović’in gözaltına alınmasıyla daha da derinleşti. Organize Suçlar Savcılığı, Momirović ile birlikte eski Ulaştırma Bakanı Goran Vesić, yardımcısı Anita Dimoski, eski demiryolu yöneticisi Nebojša Šurlan ve halen görevdeki müdür Slobodanka Katanić hakkında, devleti 115 milyon dolardan fazla zarara uğrattıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Savcılığa göre operasyon, mali akışları izleyen özel bir soruşturma grubu tarafından koordine edildi. Ancak kamuoyunda bu operasyonun, siyasal hesaplaşma ve hükümeti zayıflatma girişimi olduğuna dair ciddi iddialar var.