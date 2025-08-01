Sırbistan'da darbe girişimi! Dışişleri Bakanı saldırıya uğradı

Sırbistan'da siyasi tansiyon tehlikeli biçimde yükseldi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ülkesinin şu anda "geniş çaplı bir darbe girişimiyle" karşı karşıya olduğunu ilan etti.

Açıklamanın ardından Ulusal Güvenlik Konseyi için acil toplantı çağrısı yapıldı. Aynı saatlerde, Dışişleri Bakanı Marko Đurić, sokakta uğradığı saldırıyla ilgili ifade verdi.

BAKAN ĐURİĆ'E KIZLARIYLA YÜRÜRKEN SALDIRI

Belgrad'da gündemi sarsan bir diğer gelişme ise Dışişleri Bakanı Marko Đurić’in kamuya açık alanda saldırıya uğraması oldu. Bakan, geçtiğimiz hafta küçük kızlarıyla birlikte yürürken bir şahsın fiziksel saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Sırbistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Đurić’in "özellikle güvenliğini tehdit eden" saldırıya uğradığı, olayla ilgili şüpheli P.A.’nın tutuklanarak sorgulandığı bildirildi. Soruşturma halen sürüyor.

SOKAKLARDA PROTESTOLAR BAŞLADI

Ülke genelinde tansiyon sokaklara da yansımış durumda. Novi Pazar'daki DUNP Üniversitesi öğrencileri, rektörlük ve yerel yönetimle yaşadıkları kriz nedeniyle kampüs ve belediye binası önünde günlerdir eylem yapıyor. Protestolarla birlikte bazı kamu binalarında güvenlik önlemleri artırıldı.

"DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA SAVCILAR VAR" Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu darbe girişiminin Avrupa’nın yönlendirmesiyle başlatıldığı, sürecin başında ise Organize Suçlarla Mücadele Savcısı Mladen Nenadić, Başsavcı Jasmina Ganić ve Sırbistan Kriminal Polisi (UKP) ile Sırbistan Organize Suçla Mücadele Dairesi’nin (SBPOK) bazı birimlerinin yer aldığı öne sürüldü. ESKİ BAKAN MOMİ́ROVİĆ TUTUKLANDI, VESİĆ HASTANEDE Darbe iddialarıyla birlikte, eski Ulaştırma Bakanı Tomislav Momirović sabah saatlerinde tutuklandı. Ayrıca hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan eski Bakan Goran Vesić, şiddetli karın ağrısı nedeniyle gece saatlerinde acil ameliyata alındı. Gözaltı kararına rağmen sağlık durumu nedeniyle halen hastanede gözetim altında tutuluyor.

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