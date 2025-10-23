Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
İngiltere Kralı Charles ve Papa 14'üncü Leo, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde birlikte dua ederek, 491 yıl sonra İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilk ortak ibadeti gerçekleştirdi.

Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi arasındaki bağların güçlenmesi amacıyla Vatikan'a resmi ziyarette bulundu. İngiltere Kralı Charles, Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi. Charles ve Papa Sistine Şapeli'nde birlikte dua etti.

491 YIL SONRA TARİHİ BULUŞMA

Tarihi buluşma, 491 yıl sonra İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilk ortak ibadet oldu. Ayinde, Latin ilahileri ve İngilizce dualar, şapelde yankılandı. Papa 14'üncü Leo ve İngiliz Kilisesi (Anglikan) Başpiskoposu Stephen Cottrell'in yönettiği ayinde Sistine Şapeli Korosu ve iki kraliyet korosu yer aldı.

491 yıl sonra bir ilk! Kral Charles ile Papa Leo beraber dua etti - 1. Resim

VATİKAN'DA KRAL'A ÖZEL KOLTUK

Papa 14'üncü Leo, Kral Charles'a Roma'daki St. Paul Bazilikası'nda özel bir ahşap koltuk hediye edecek. Bazilikanın altar kısmının arkasında yer alacak koltuk, sadece Britanya kralları tarafından kullanılabilecek. Kralın armasını ve Hristiyanlar arasında birlik çağrısı anlamına gelen Latince "Ut unum sint" (Bir olsunlar) yazısını taşıyacak. Papa Leo, Kral Charles'a ayrıca "Kraliyet Kardeşi" unvanı verecek.

 

KRAL CHARLES PAPA LEO'YA 2 UNVAN VERECEK

 Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın Papa Leo'ya, Windsor Kalesi'nde bulunan Aziz George Şapeli'nin "Papaz Kardeşi" unvanını ve Şövalye Büyük Haç unvanını vereceği bildirildi. Kral Charles, son 3 papa ile daha önce görüşmüştü, ancak birlikte dua ettikleri bir tören olmamıştı.

491 yıl sonra bir ilk! Kral Charles ile Papa Leo beraber dua etti - 2. Resim

İNGİLTERE'NİN KATOLİK KİLİSESİ'NDEN AYRILIŞI

İngiltere, 16. yüzyılın başlarında Katolik bir ülkeydi ve dini olarak Roma'daki Papa'nın otoritesine bağlıydı. Ancak Kral VIII. Henry, 1520'lerin sonuna gelindiğinde hem siyasi hem de kişisel nedenlerle Papalık ile ciddi bir çatışmaya girdi. Kral Henry, ilk eşi Aragonlu Catherine'den erkek bir varis sahibi olamamıştı. Kraliyet soyunun devamını sağlamak isteyen kral, evliliğini iptal ettirip Anne Boleyn ile evlenmek istemişti. Fakat Papa VII. Clement, bu boşanmayı onaylamayı reddetmişti.

491 yıl sonra bir ilk! Kral Charles ile Papa Leo beraber dua etti - 3. Resim

Bunun başlıca nedeni, Catherine'in dönemin en güçlü Katolik hükümdarlarından biri olan İspanya Kralı'nın teyzesi olmasıydı. Bu gelişme üzerine VIII. Henry, Papalığın otoritesine meydan okuyarak 1534 yılında "Üstünlük Yasası"nı çıkardı. Bu yasa ile İngiltere Kilisesi resmen kuruldu. Kral Henry, "İngiltere Kilisesi'nin Yüce Başkanı" ilan edildi. Böylece İngiltere, Roma Katolik Kilisesi'nden koparak kendi ulusal kilisesini kurmuş oldu.

