Güney Afrika'da kano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada

Güney Afrika'da kano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada

Güncelleme:
Dünya Haberleri

Güney Afrika’nın Okavango Deltası’nda kano turuna çıkan dört turist, biri yetişkin olmak üzere üç filin saldırısına uğradı. Vahşi hayvanlar iki kanoyu devirerek bir kadını ağır yaralarken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Güney Afrika’nın merkezindeki Botswana’ya turistik bir gezi için gelen İngiliz ve ABD’li çiftler kabusu yaşadı. Okavango Deltası’nda rehberler eşliğinde kano turuna çıkarılan 4 kişilik ekip, biri yetişkin üç filin saldırısına uğradı.

HORTUMUYLA SUYA BATIRIYOR

Korkunç olay kameralara anbean yansırken görüntülerde, fillerin iki kanoyu devirerek turistleri suya düşürdüğü görülüyor. Daha sonra hayvanlardan biri kurbanına yaklaşarak hortumuyla kadını suya batırıyor. Bu sırada turistleri terk eden rehberlerin nehir kıyısına çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Güney Afrika'da kano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada - 1. Resim

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa bir süre içinde saldırıya son veren yetişkin fil arkasını dönerek oradan uzaklaşırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Korkunç olayda ağır yaralanan bir kadın turist hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olayın ardından DailyMail’e konuşan bir yetkili, ''Gerçekten çok şanslı bir şekilde kurtulmuşlar çünkü öfkeli filler dördünü de kolayca öldürebilirdi.'' ifadelerinde bulundu.

Güney Afrika'da kano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada - 2. Resim

Kadın turistin birkaç saniye daha suyun içinde tutulması durumunda boğulacağını bildiren yetkili, ''Kurtulduğu için şükretmeli'' dedi. 

''DÖRT CESET TORBASI GEREKEBİLİRDİ''

''Eğer şans onlardan yana olmasaydı, dört ceset torbasına ihtiyaç duyulabilirdi.'' ifadelerine de yer veren yetkili, ''Eğer fil onları yakalamasaydı, orada onları öldürebilecek çok sayıda timsah ve büyük su aygırı vardı'' şeklinde konuştu. 

Delta'da Makoro turist kanolarını işleten üç şirket, geziyi kimin düzenlediği konusunda yorum yapmazken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

