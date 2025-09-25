Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Galatasaray, Liverpool, Şampiyonlar Ligi, Maç, Bilet, Satış, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını Liverpool ile yapacak. Sarı kırmızılı taraftarlar 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından gözünü heyecanla bu maça çevirdi, hedef mutlak galibiyet ve moral yükseltmek. Galatasaraylılar şu sıralar internette en çok Liverpool maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını aratıyor. Peki Galatasaray - Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? İşte ayrıntılar... 

Galatasaray taraftarının gündeminde Liverpool maç biletleri var. Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz 5-1'lik Eintracht Frankfurt  yenilgisi sonrası Liverpool karşısına puan hedefi ile sahaya çıkacak. Heyecan dorukta sarı kırmızılılar Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak? diye merak ediyor. İşte merak edilen konu ile ilgili detaylar... 

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleşecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Liverpool maçı biletleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak müsabaka biletlerinin maç tarihinde birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sınıf kapısına eli sıkışan çocuğun parmağı koptu! "Öğretmen derse devam etti" iddiası ortalığı karıştırdıGSB yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları ne zaman? Sonuçlar açıklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fernando Torres öldü mü, yaşıyor mu? Torres'in hayatını kaybettiği iddia edildi! - HaberlerFernando Torres öldü mü, yaşıyor mu? Torres'in hayatını kaybettiği iddia edildi!Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - HaberlerFenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?Dinamo Zagreb nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? - HaberlerDinamo Zagreb nerenin takımı, hangi ligde oynuyor?Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler - HaberlerEşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı dizilerAnderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - HaberlerAnderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı!2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi gündeme geldi - Haberler2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi gündeme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...