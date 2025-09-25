Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını Liverpool ile yapacak. Sarı kırmızılı taraftarlar 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından gözünü heyecanla bu maça çevirdi, hedef mutlak galibiyet ve moral yükseltmek. Galatasaraylılar şu sıralar internette en çok Liverpool maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını aratıyor. Peki Galatasaray - Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? İşte ayrıntılar...
Galatasaray taraftarının gündeminde Liverpool maç biletleri var. Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Liverpool karşısına puan hedefi ile sahaya çıkacak. Heyecan dorukta sarı kırmızılılar Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak? diye merak ediyor. İşte merak edilen konu ile ilgili detaylar...
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleşecek.
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray - Liverpool maçı biletleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak müsabaka biletlerinin maç tarihinde birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş