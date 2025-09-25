Galatasaray taraftarının gündeminde Liverpool maç biletleri var. Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Liverpool karşısına puan hedefi ile sahaya çıkacak. Heyecan dorukta sarı kırmızılılar Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak? diye merak ediyor. İşte merak edilen konu ile ilgili detaylar...

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleşecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Liverpool maçı biletleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak müsabaka biletlerinin maç tarihinde birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.