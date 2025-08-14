Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Damla Kent borsada işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar?

- Güncelleme:
Damla Kent borsada işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent Projesi’nin gayrimenkul sertifikaları, yatırımcıların yoğun ilgisiyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen projeye ait sertifikalar, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilmişti. Halka arz süreci büyük ilgi gördü ve satışa sunulan sertifikaların tamamı yatırımcılara ulaştı.

Damla Kent Projesi kapsamında toplam 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 adet sertifika, ek satışla birlikte 897 milyon 111 bin 722 adet sertifika ile yatırımcılara sunuldu. DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar?

Damla Kent borsada işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar? - 1. Resim

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte satışa sunulan tüm sertifikalar yatırımcılara ulaştı ve Damla Kent Projesi, Borsa İstanbul’da DMLKT kodu ile işlem görmeye başladı.

Halka arz süreci TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesinde yürütüldü ve 1.923.481.733 adet sertifika halka arz edildi. Buna ek olarak yatırımcıların yoğun talebini karşılamak amacıyla 897.111.762 adet sertifika ek satışa sunuldu.

Toplam 2 milyar 820 milyon adet sertifika ile yatırımcılara sunulan Damla Kent Projesi’nin halka arz büyüklüğünü oluşturdu.

Damla Kent borsada işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar? - 2. Resim

DAMLA KENT KAÇ LOT VERDİ?

Damla Kent Projesi kapsamında halka arz edilen 1.923.481.733 adet sertifika, ek satışla birlikte toplam 2.820.593.495 adet lot yatırımcılara ulaştı. 

Damla Kent borsada işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar? - 3. Resim

DAMLA KENT HİSSE FİYATI NEDİR?

Halka arz olan Damla Kent hisse fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Belirlenen fiyat üzerinden yatırımcılar, Borsa İstanbul’da DMLKT kodu ile işlem yapabilecek ve yatırım değerlerini takip edebilecek. 

Damla Kent borsada işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar? - 4. Resim

DAMLA KENT KAÇ SERTİFİKA SATILDI?

Halka arzda toplam 1.923.481.733 adet sertifika satıldı. Buna ek olarak ek satışa sunulan 897.111.762 adet sertifika da tamamen yatırımcılara ulaştı. Böylece toplam satış miktarı 2.820.593.495 adet sertifikayı buldu. 

Damla Kent borsada işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar? - 5. Resim

DAMLA KENT HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA ALMAK GEREKİYOR?

Damla Kent Projesi’nde daire tipine göre farklı sertifika sayıları gerekiyor. 1+1 daire almak isteyen yatırımcıların 631.516 sertifika alması gerekiyor. 2+1 daireler için gerekli sertifika sayısı 863.276, 3+1 daireler için 1.384.916 sertifika, 4+1 daireler için ise 1.833.345 sertifika edinilmesi şartı var.

