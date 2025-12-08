TFF 1. Lig'de 16. hafta maçları Çorum FK-Pendikspor karşılaşmasıyla sonlanıyor. Ligde zirvede yer alan Pendikspor yerini sağlamlaştırmak için Çorumspor karşısında deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Şifresiz olarak ekrana gelecek mücadelenin yayın bilgileri açıklandı.

Futbolseverler Çorum FK-Pendikspor maçı saati, yeri ve yayın bilgilerini araştırıyor. Ligde son iki maçını kaybeden Çorum FK, kendi seyircisi önünde maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Pendikspor ise liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.

ÇORUMFK-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 8 Aralık Pazaretsi günü saat 20.00'de başlayacak. 32 puanla 1. sırada yer alan Pendikspor, 25 puanla 7. sırada yer alan Çorum FK'ya konuk oluyor. Mücadele, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Çorum FK-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma şifresiz olarak TRT Spor üzerinden izlenebilecek. Bunun dışında Bein Sports Max üzerinden şifreli yayınla mücadele ekrana geliyor. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası