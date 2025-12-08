İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranını güncel olarak duyurmaya devam ediyor. 8 Aralık 2025 Pazartesi günü açıklanan verilere göre, baraj doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında seyir izliyor.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş devam ediyor. Yağışların yetersiz olmasıyla beraber barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

İstanbulda baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk seviyesi 8 Aralık 2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün baraj doluluk oranı güncellendi.

İstanbulda baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk seviyesi 8 Aralık 2025

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17,66 olarak kaydedildi. Dün ise bu rakam yüzde 17,12 seviyesindeydi.

İstanbulda baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk seviyesi 8 Aralık 2025

İSKİ'nin verilerine göre 8 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %13,11

Darlık: %27,65

Elmalı: %50,68

Terkos: %19,23

Alibey: %10,1

Büyükçekmece: %18,46

Sazlıdere: %16,87

Istrancalar: %30,84

Kazandere: %2,3

Pabuçdere: %2,41

Haberle İlgili Daha Fazlası