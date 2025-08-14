Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da ne konuştu? Kapalı kapılar ardında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından Doha'da kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Bakan Fidan’ı resmi törenle karşıladı. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel güvenlik konuları ve stratejik işbirliğinin daha da geliştirilmesi başlıkları masaya yatırıldı.

Görüşme sonrası herhangi bir basın açıklaması yapılmazken, diplomatik çevrelerde temasın son derece yapıcı geçtiği bildirildi.

KATAR'DAN TÜRK ÖĞRENCİLERİNE DEV BURS İMKANI

Öte yandan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 30 Türk öğrenciye dört yıl boyunca tam burslu eğitim verilecek.

Katar Üniversitesi ile yapılan iş birliğiyle, hukuk, eğitim, ekonomi, psikoloji ve tarih gibi alanlarda lisans eğitimi alacak 30 öğrenciye; tam burs, konaklama, yemek, sağlık sigortası, yıllık uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali harçlık sağlanacak.

Eğitim dili Arapça olan programda, adaylardan lise diploma notunun en az 85 olması, YKS’ye girmiş olmaları ve en az B1 düzeyinde Arapça bilmeleri şartı aranıyor. Ayrıca adayların 21 yaşından gün almamış olması ve örgün öğretim mezunu olması gerekiyor.

Burs programına başvurular, "https://www.maarifagency.com/tr/hakkimizda/detay/76" adresinden 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuruların ardından adaylar, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul’da yazılı ve sözlü sınavdan geçirilecek.

Bursu kazanan 30 öğrenci, Ocak 2026'da Katar’daki eğitimlerine başlayacak.