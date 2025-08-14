Tel Aviv’de Hakan Fidan alarmı! 'Operasyon yapamıyoruz' diyerek itiraf ettiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü bölgesel diplomasi, başta İsrail olmak üzere birçok aktörü huzursuz etti. Hamas liderlerine Türkiye’de verilen yüksek düzeyli protokol, Suriye ile imzalanan askeri işbirliği mutabakatı ve İsrail’in bölgesel manevra alanının daralması, Tel Aviv’de ciddi bir tedirginliğe neden oldu.

Yürütülen bu hamlelerin mimarı olarak öne çıkan Fidan, Arap dünyasında nüfuzunu genişletirken, Türkiye’yi yeniden bölgesel güç merkezi haline getirme stratejisini adım adım uyguluyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli mevkidaşı ve beraberindeki heyetle dün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Türkiye ile Suriye arasında "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim, danışmanlık, bilgi paylaşımı, silah sistemleri ve lojistik desteği kapsıyor. Türkiye, Suriye ordusuna bu kapsamda doğrudan destek sağlayacak. Mutabakat, İsrail başta olmak üzere bölgedeki birçok ülke tarafından dikkatle izleniyor.

İSRAİL BASINI FİDAN'I HEDEF ALDI

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Ynet, başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere Türkiye'yi mercek altına aldı.

Ynet, "Gözlemcilere göre, Hakan Fidan'ın İsrail konusundaki görüşleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bile daha sert" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'IN GÖLGESİ"

Ynet, Dışişleri Bakanı Fidan’ı "Türkiye'nin İsrail'e karşı bölgesel stratejisini yönlendiren kilit isim" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fidan, İsrail-Suriye ilişkilerine karşı hamleler yapıyor, Arap dünyasında nüfuzunu genişletiyor, Türkiye'nin merkezi bir güç aracısı konumunu korumasını sağlıyor ve Hamas’a ev sahipliği yapıyor"

Fidan'ın İsrail’e yönelik söylemlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bile daha sert olduğu belirtildi.

Ynet ayrıca, "Hamas liderleri Ankara’da kraliyet protokolüyle karşılanıyor. İsrail'in ona burada saldırı düzenlemesi mümkün değil" yorumunu paylaştı.

KORKTUKLARINI İTİRAF ETTİLER

"Ynet, Hamas liderlerinin Ankara’da adeta 'kraliyet protokolüyle' karşılandığını belirtti ve Türkiye'nin bu isimlere sağladığı korumanın, İsrail için caydırıcı bir bariyer oluşturduğunu vurguladı.

Haberde, 'İsrail'in burada herhangi bir saldırı düzenlemesi mümkün değil' denilerek, Ankara'nın bölgedeki etkisine dikkat çekildi."

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ VARLIĞINI KABUL ETMEYECEK"

Ynet, Hakan Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya net bir taahhütte bulunduğunu yazdı.

Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, "Bizi orada istemiyorlar. Türkiye ile ilişkileri yenilemek için ne yapacağımız soru işareti"dedi.

Öyle ki, bebek katili İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kısa süre önce güvenlik gerekçesiyle Türkiye hava sahasını kullanmadan Avrupa’ya uçmak zorunda kaldı.

TÜRKİYE-SURİYE ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye ve Suriye, dışişleri ve savunma bakanları ile istihbarat şeflerinin yürüttüğü kapsamlı görüşmelerin ardından askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, anlaşmanın "askeri eğitim ve işbirliğini koordine etmeyi, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımını, askeri teçhizat, silah sistemleri ve lojistik malzeme tedarikini" kapsadığını açıkladı.

Ankara ayrıca, Suriye ordusunun ihtiyaç duyması halinde eğitim desteği de sağlayacak.

"TÜRKİYE, SURİYE ÜZERİNDEN GÜÇ ALANINI GENİŞLETİYOR"

Ynet, Ankara'nın Arap dünyasında nüfuzunu artırdığını ve İsrail-Suriye ilişkilerini engelleyici hamleler yaptığını yazdı. Hakan Fidan’ın bölgedeki gücünü detaylandıran analizde, Türkiye'nin "proaktif ve caydırıcı" dış politika yürüttüğü ifade edildi.

Ynet, "Türkiye, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine izin vermeyecek. Bu durum, Tel Aviv’in Suriye planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir" ifadelerine yer verdi. İsrail kaynakları, Dürzi kabilelerin bulunduğu bölgelerde Türkiye’nin etkinliğinin arttığını ve bu durumun İsrail’in hareket alanını daralttığını öne sürdü.