Bakan Güler'den Ankara'da Suriye diplomasisi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Ankara’da Suriyeli yetkililerle bir araya geldi

Bakanlıktan Next Sosyal platformunda yapılan açıklamaya göre Güler, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame’yi bakanlık merkezinde ağırladı.

ANKARA'DA SURİYE DİPLOMASİSİ

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Ayrıca Güler ile Ebu Kasra, ortak eğitim ve danışmanlık alanlarında iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.