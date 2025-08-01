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Ankara'da savunma zirvesi! Bakan Güler ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da savunma zirvesi! Bakan Güler ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf bir araya geldi
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye’nin Pakistan’la aktif temasları sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cuma günü Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf’ı başkent Ankara’da kabul etti.

Türkiye’nin dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Pakistan’la aktif temasları sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cuma günü Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf’ı başkent Ankara’da kabul etti.

Ankara'da savunma zirvesi! Bakan Güler ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf bir araya geldi - 1. Resim

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından X platformunda yapılan paylaşımda, tarafların "ortak ilgi alanlarına giren konular, savunma iş birliğinin güçlendirilmesi, özellikle deniz güvenliği ve operasyonel iş birliği" konularını ele aldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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