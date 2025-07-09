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Pakistan’a güçlü destek! Hakan Fidan ve Yaşar Güler İslamabad’a gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pakistan’a güçlü destek! Hakan Fidan ve Yaşar Güler İslamabad’a gidiyor
Dışişleri Bakanı, Pakistan, Hindistan, İslamabad, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün Pakistan’a resmî ziyarette bulunacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Fidan ve Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile görüşecek. Pakistan’ın Hindistan’la yaşadığı savaşın hemen sonrasında iki bakanın gerçekleştireceği temaslar kritik önem taşıyor.

Türkiye’nin dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Pakistan’la istisnai nitelikteki ikili siyasi ilişkilerin teyit edileceği görüşmelerde, ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulanacak. Görüşmelerde Fidan, siyasi ilişkilerin yanı sıra, ekonomi, ticaret, askerî ilişkiler ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin de iki ülke arasındaki itici güç olarak yoğun ve olumlu bir çerçevede ilerlediğini kayda geçirecek.

Görüşmelerde ayrıca, değişen bölgesel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusu da masaya yatırılacak. Ayrıca Afganistan’daki istikrarsızlığa da dikkat çekecek olan Fidan, yaşananların bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan tehdit oluşturduğuna vurgu yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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