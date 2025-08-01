Pakistan'da İmran Han'ın Partisine darbe! 108 üye tutuklandı

9 Mayıs 2023’te İmran Han’ın yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığı sırada tutuklanmasının ardından ülke genelinde geniş çaplı protestolar başlamış, bazı gösteriler hükümet binaları ve askeri tesislere yönelik saldırılarla sonuçlanmıştı. Olaylarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ALTI MİLLETVEKİLİ DİSKALİFİYE EDİLDİ

Son kararlar arasında, PTI'nin önde gelen isimlerinden muhalefet lideri Ömer Eyüp Han'a verilen 10 yıllık hapis cezası da bulunuyor. Aynı mahkeme ayrıca altı PTI milletvekilini görevlerinden diskalifiye etti. Kararlar, terörle mücadele mahkemesi tarafından alındı.

PTI tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Pakistan'ın yargı tarihinde ilk kez böylesine üzücü ve utanç verici bir olay yaşandı" denilerek, cezaların yalnızca İmran Han’ın siyasi söylemine ve anayasal mücadelesine sadık kalındığı için verildiği savunuldu.

Parti kararlara itiraz edeceğini bildirdi.

"DEMOKRASİ İÇİN KARA GÜN"

AFP haber ajansına konuşan İmran Han’ın medya danışmanı Zulfi Bukhari, verilen cezaların "demokrasi için kara bir gün" anlamına geldiğini ifade etti. Bukhari, “Muhalefet liderlerinin peş peşe mahkûm edilmesi hiçbir demokratik sistem için hayra alamet değildir” dedi.

HAN HALEN TUTUKLU, SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Eski kriket yıldızı olan İmran Han, Ağustos 2023’ten bu yana hapiste bulunuyor. Hakkında terörizm, devlet sırlarını sızdırma gibi başlıklarda 150’den fazla dava açılmış durumda. Han ve destekçileri ise tüm suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini savunuyor.

PTI adayları, 2024’te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerine bağımsız olarak katılmış ve en fazla sandalyeyi kazanan grup olmuş ancak hükümet kurmaları engellenmişti.

Pakistan’da, eski Başbakan İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) 108 üyesi, 2023 yılında orduya karşı düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.