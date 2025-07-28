Milletvekilleri birbirine girdi! Pakistan Meclisi'nde tokatlar, yumruklar havada uçuştu
Pakistan’da Pencap Eyaleti Meclisi'nde Muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Khalid Nisar Dogar, iktidar partisi Pakistan Müslüman Birliği- Navaz'dan (PML-N) Hassan Riaz'a tokat attı. Yaşanan gerilim sonrası oturuma ara verildi.
Pakistan’da Pencap Eyaleti Meclisi'nde muhalefet partisinin milletvekili, iktidar partisinden bir milletvekiline tokat attı.
Pakistan’da Pencap eyaletinde meclis karıştı. Meclis oturumu sırasında muhalefet ve iktidardaki partinin milletvekilleri arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi.
MUHALEFET VEKİLİ İKTİDAR VEKİLİNE TOKAT ATTI
Muhalefetteki eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Khalid Nisar Dogar, iktidar partisi Pakistan Müslüman Birliği- Navaz'dan (PML-N) Hassan Riaz'a tokat attı.
MECLİSTE OTURUMA ARA VERİLDİ
Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga büyümeden sona ererken, oturuma ara verildi. İktidar partisi milletvekilleri, Dogar hakkında disiplin cezası verilmesi çağrısında bulundu.