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Milletvekilleri birbirine girdi! Pakistan Meclisi'nde tokatlar, yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Milletvekilleri birbirine girdi! Pakistan Meclisi&#039;nde tokatlar, yumruklar havada uçuştu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’da Pencap Eyaleti Meclisi'nde Muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Khalid Nisar Dogar, iktidar partisi Pakistan Müslüman Birliği- Navaz'dan (PML-N) Hassan Riaz'a tokat attı. Yaşanan gerilim sonrası oturuma ara verildi.

Pakistan’da Pencap Eyaleti Meclisi'nde muhalefet partisinin milletvekili, iktidar partisinden bir milletvekiline tokat attı.

Pakistan’da Pencap eyaletinde meclis karıştı. Meclis oturumu sırasında muhalefet ve iktidardaki partinin milletvekilleri arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi.

Milletvekilleri birbirine girdi! Pakistan Meclisi'nde tokatlar, yumruklar havada uçuştu - 1. Resim

MUHALEFET VEKİLİ İKTİDAR VEKİLİNE TOKAT ATTI 

Muhalefetteki eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Khalid Nisar Dogar, iktidar partisi Pakistan Müslüman Birliği- Navaz'dan (PML-N) Hassan Riaz'a tokat attı.

MECLİSTE OTURUMA ARA VERİLDİ

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga büyümeden sona ererken, oturuma ara verildi. İktidar partisi milletvekilleri, Dogar hakkında disiplin cezası verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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