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Pakistan'da sel felaketi! Son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan&#039;da sel felaketi! Son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde, son 24 saatte 28 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Sözcüsü Faruk Ahmed, eyalette süren yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

24 SAATTE 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed, Pencap genelinde son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin yaralandığını belirterek birçok ölümün, çatı ve duvar çökmesi sonucunda yaşandığını kaydetti.

Pakistan'da sel felaketi! Son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

PDMA, sağanak sebebiyle nehirlerin taşabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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