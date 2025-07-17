Trump buna da el attı! Coca-Cola'da büyük değişiklik: En son 1980’lerde kullanmışlardı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykot edilen Coca-Cola yetkilileri ile iletişime geçti. Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ''Coca-Cola ile ürünlerde gerçek şeker kamışı kullanılması konusunu görüştüm ve bunu yapmayı kabul ettiler'' diye yazdı. Şirketin en son 1980'li yıllarda ürünlerinde şeker kamışı kullandığı biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülke tarafından boykot edilen Coca Cola ile yaptığı görüşmenin ardından yeniden gündemde…

Çarşamba günü Truth Social platformu üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı, Coca-Cola Şirketi'nin ürünlerinde tarif değişikliği yapması konusunda müzakere becerilerini kullandığını belirtti. Ürünlerde gerçek şeker kamışı kullanılması konusunda görüşme yaptıklarını kaydeden ABD Başkanı, şirketin bunu kabul ettiğini bildirdi.

EN SON 1980’DE KULLANMIŞLARDI

Şirketin en son 1980’lerde şeker kamışı kullandığı, kısa süre sonra daha ucuz olan yüksek fruktozlu mısır şurubuna yöneldiği kaydedildi.



Tarif değişikliğiyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, ''Coca-Cola'daki tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Bu onlar için çok iyi bir hamle olacak. Göreceksiniz. Çok daha iyi olacak!'' şeklinde konuştu.

''İLERLEME KAYDETMEYE DEVAM EDİYORUZ''

Daily Mail’in haberine göre, Gazze'deki soykırım nedeniyle boykot edilen Coca Cola şirket CEO'su James Quincey, yatırımcılara ''İçeceklerimizdeki şeker azaltımı konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Bunu, hem tarifleri değiştirerek hem de sürekli genişleyen portföyümüze yönelik farkındalık ile dağıtım ağımızı kullanarak yaptık'' dedi.