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ALKA-KAPLAN Hindistan’ı titretti! “Türkiye bu gücü Pakistan’a verirse...”

Kaynak: Dış Haberler
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ALKA-KAPLAN Hindistan’ı titretti! “Türkiye bu gücü Pakistan’a verirse...”
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye’nin IDEF 2025’te görücüye çıkardığı lazer tank ALKA-KAPLAN, sadece savunma fuarının değil, bölgesel dengelerin de merkezine oturdu. Hindistan basınında geniş yer bulan sistem, özellikle “Pakistan’a ihraç edilirse ne olur?” sorusuyla ülke kamuoyunu tedirgin etti. Navbharat Times, bu ihtimali “Hindistan için korkutucu günlerin başlangıcı olabilir” sözleriyle manşetine taşıdı.

Türkiye’nin IDEF 2025 savunma fuarında tanıttığı dünyanın ilk lazer tankı ALKA-KAPLAN, Hindistan basınında geniş yankı uyandırdı. 
 
Hindistan’ın önde gelen medya kuruluşlarından Navbharat Times, tankın sahip olduğu yüksek teknolojili savunma kabiliyetlerinin “gelecekte Pakistan’a verilme ihtimali” üzerinden endişeyle ele alındığını yazdı.
 
Haberde, Türkiye’nin bu yeni nesil tankı sayesinde insansız hava araçlarını (İHA) havada saniyeler içinde imha edebildiği belirtilirken, ALKA-KAPLAN’ın elektromanyetik karıştırma (jammer), yapay zekâ ve yüksek güçlü lazer sistemleriyle donatıldığı vurgulandı.
 

"HİNDİSTAN İÇİN KORKUTUCU GÜNLER YAKIN"

Yazar Abhijat Shekhar Azad, analizinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Sindoor Operasyonu sırasında Pakistan’a verdiği destekle hatırlanıyor. Bu bağlamda ALKA-KAPLAN gibi ileri düzey bir sistemin Pakistan’a ihraç edilmesi ihtimali, Hindistan için korkutucu günler yakın olabilir."
Yazar ayrıca, Türkiye’nin bu teknolojiyle yabancı ülkelere olan silah bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini ve bu gelişmenin Türkiye’nin küresel savunma pazarındaki etkisini artırabileceğini vurguladı.

"LAZER TANKI SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Navbharat Times, lazer tankın sadece İHA’ları değil, aynı zamanda sahadaki helikopterler ve kara unsurlarını da hedef alabileceğini belirtti.
 
"Türkiye’den gelen görüntüler, bu tankın bir drone’u saniyeler içinde gökyüzünden sildiğini gösteriyor. Bu sistem, kent savaşlarının doğasını tamamen değiştirme potansiyeli taşıyor" ifadelerine yer verildi.
 
Haberde, ALKA-KAPLAN’ın yüksek değerli hedeflerin korunması, askeri konvoyların savunulması ve düşük maliyetli hava savunması açısından avantaj sunduğuna dikkat çekildi.
 
ALKA-KAPLAN Hindistan’ı titretti! “Türkiye bu gücü Pakistan’a verirse...” - 1. Resim

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİNE DİKKAT

Hindistan basınında sıkça yer bulan bu haber, Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma iş birliğine dair uzun süredir devam eden kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Hindistan’daki bazı güvenlik çevreleri, Türkiye’nin bu tür ileri teknolojili sistemleri Pakistan’a sağlayabileceği senaryosu üzerinden ulusal güvenlik açısından alarm verici yorumlarda bulundu.
Kaynak: Dış Haberler

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