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Fransız basını Türkiye’nin “görünmez gücünü” manşete taşıdı! "Darbenin ne zaman geleceğini bilemezseniz"

Kaynak: Dış Haberler
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Fransız basını Türkiye’nin “görünmez gücünü” manşete taşıdı! &quot;Darbenin ne zaman geleceğini bilemezseniz&quot;
Türkiye, Savunma, Füze, Teknoloji, ATMACA, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye’nin savunma sanayiinde geliştirdiği konteyner görünümlü füze sistemi ve yüksek teknolojili ALKA-KAPLAN hibrit savaş aracı, Avrupa basınında yankı uyandırdı.

Fransa merkezli yayın yapan Visegrád Post, Türkiye'nin gizli füze sistemini ve yeni hibrit savaş aracını çarpıcı ifadelerle manşetine taşıdı.
 
Haberde, Roketsan tarafından geliştirilen konteyner görünümlü füze sistemi ve FNSS-ROKETSAN iş birliğiyle üretilen ALKA-KAPLAN, modern savaş anlayışını kökten değiştiren teknolojiler olarak değerlendirildi.
 
Visegrád Post’un analizinde, “Hiç kimse darbenin ne zaman geleceğini görmeyecek” başlığıyla tanıtılan sistemin, görünüşte sivil ancak içerik olarak ölümcül bir saldırı platformu olduğu vurgulandı. Yayında, klasik radar sistemlerinden saklanabilen ve sivil taşımacılık altyapısına kolayca entegre olabilen bu sistemlerin, Türkiye'nin askeri kapasitesine stratejik üstünlük sağladığına dikkat çekildi.
 

SAVAŞ BAŞLAMADAN DARBE İNDİRME YETENEĞİ

Analize göre, konteyner görünümlü füze rampaları; tırlar, tren vagonları ve gemiler aracılığıyla her noktaya fark edilmeden konuşlandırılabiliyor.
 
Sistem, altı adet 400 kilometre menzilli Kara ATMACA (ATMACA-UM) füzesi barındırıyor. Söz konusu görünmez tehdit, Türkiye'ye “savaş başlamadan önce ilk darbeyi indirme” kabiliyeti kazandırıyor.

ALKA-KAPLAN: SAVAŞI VİDEO OYUNUNA ÇEVİREN TEKNOLOJİ

Türkiye'nin savunma stratejisindeki en yeni hamlelerden biri olan ALKA-KAPLAN, IDEF 2025’te dünyaya tanıtıldı. FNSS'nin geliştirdiği KAPLAN hibrit paletli platform üzerine entegre edilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (DEWS), elektromanyetik karıştırma ve yüksek enerjili lazer teknolojisi ile donatıldı.
 
Sistem, özellikle drone, helikopter ve benzeri hava tehditlerine karşı yakın menzilli savunma sağlıyor. ALKA-KAPLAN’ın geliştirilmesi, Türkiye'nin sadece hava savunmasında değil, askeri inovasyonda da küresel aktör olduğunu gözler önüne seriyor.

HİBRİT YAPI, YÜKSEK MOBİLİTE

ALKA-KAPLAN’ın taşıyıcı platformu olan KAPLAN HYBRID, hem zırh koruması hem de manevra kabiliyeti sunuyor. Bu yapı, farklı arazi koşullarında etkin konuşlanmaya imkan tanıyor. Sistem, tanklar ve piyade unsurlarıyla entegre hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Bu da onu modern savaş alanında çok yönlü ve esnek kılıyor.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA İNOVASYONUNDA YENİ EŞİĞİ

IDEF 2025’in Türkiye için uluslararası vitrin işlevi göreceği vurgulanırken, ALKA-KAPLAN’ın burada sahneye çıkması dünya genelinde askeri analistlerin dikkatini çekecek. Savunma sanayi devleri, bu yeni nesil sistemin performansını yakından izlemek üzere İstanbul’a akın edecek.
 
Visegrád Post’un ifadesiyle, "Bu tür teknolojiler, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin güvenlik mimarisini de yeniden şekillendirecek."
 
ALKA-KAPLAN ve konteyner görünümlü füze sistemleri ile Türkiye, NATO içerisinde yenilikçi ve saldırı kapasitesi yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.
 
Türkiye’nin yönlendirilmiş enerji sistemlerine yönelik yatırımı, stratejik caydırıcılık alanında fark oluşturmakta.
 
Sivil kamuflajla taşınabilen uzun menzilli sistemlerin yanı sıra elektromanyetik saldırı kabiliyeti, askeri analistlere göre yeni nesil savaşların karakterini belirleyecek.
Kaynak: Dış Haberler

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