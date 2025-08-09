Tarihi barışta Türkiye damgası! Fidan: “Bize önceden bilgi verildi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD’de imzalanan tarihi barış deklarasyonu öncesi Ankara’nın bilgilendirildiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bize öncesinden bilgi verildi, Bayramov’la görüştüm. Sağlanan barış önemli” diyerek sürece Türkiye’nin yakın takibini teyit etti.

Mısır’da mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “Azerbaycan verdiği mücadele ile topraklarını kurtardı. Kafkaslardaki anlaşma önemli bir gelişme” sözleriyle barışın bölgesel etkisine dikkat çekti.

Bakan Fidan ayrıca, Zengezur Koridoru’nun Türk dünyasını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak stratejik bir ulaşım hattı olacağını vurguladı.

“Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü konumunda olan bir ülke olarak bu tür projelerle bölgesel entegrasyonu, ticaret yollarını ve lojistik ağlarını güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.

WASHİNGTON'DA TARİHİ İMZA

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmaların sona erdirilmesi, diplomatik ve ticari ilişkilerin başlaması ile toprak bütünlüğüne saygı taahhüdünü içeren ortak deklarasyonu imzaladı.

Fidan’ın açıklamaları, Türkiye’nin Kafkasya diplomasisindeki kilit rolünü ve barış sürecine verilen desteği bir kez daha ortaya koyarken, Ankara’nın bölgesel ulaşım ve enerji projeleriyle stratejik köprü olma vizyonunu da gündeme taşıdı.

FİDAN: ZENGEZUR KORİDORU, TÜRK DÜNYASINI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA BAĞLAYACAK

Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Kahire’de düzenlediği ortak basın toplantısında Zengezur Koridoru projesinin stratejik önemine vurgu yaptı.

"Zengezur Koridoru, Türk dünyasını Türkiye üzerinden Avrupa ile bağlayacak bir ulaşım hattı oluşturacak” diyen Dışişleri Bakanı Fidan, bu projenin bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi ve lojistik ağların genişletilmesi açısından kritik rol oynayacağını hatırlattı.

Türkiye’nin sadece bir coğrafi geçiş noktası değil, Asya, Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir köprü olduğunu ifade ederek, “Bu proje, ticaretten enerjiye, ulaştırmadan kültürel bağlara kadar çok geniş bir etki alanına sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN BARIŞ DEKLARASYONUNU PARAFLADI: TAM METİN PAYLAŞILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan metinde, iki ülkenin dışişleri bakanlarının “Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi” anlaşmasını parafladığı belirtildi. Deklarasyonun ana başlıkları şöyle: