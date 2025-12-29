Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen polislerimiz için yayımladığı taziye mesajında "Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen polislerimiz için taziye mesajı yayımlayarak terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi.

Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede net mesaj vererek şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

KABİNE'DEN TAZİYE MESAJLARI

Öte yandan Kabine'den de peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,

"Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

"5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ, 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları kaydetti:

"Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Yalova'daki DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

https://x.com/fatih_donmez/status/2005584292852736485

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak;

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy;

"Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelede canı pahasına görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin daima yanındayız."

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin;

"Yalova’da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah. "

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ;

"Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, milletimizin huzurunu hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun. "

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı;

"Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Haberle İlgili Daha Fazlası