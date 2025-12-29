Netflix Ocak 2026'da yayından kaldıracağı film ve dizileri açıkladı! 2026 Netflix takviminde neler var?
Netflix Ocak 2026 takviminde yer alan bazı popüler film ve dizileri yayından kaldıracağını açıkladı. ''2026 Netflix takviminde neler var? Hangi diziler ve filmlerden Netflix'ten kaldırılacak?'' merak edilirken 2026 Netflix'e yeni gelecek filmler ve diziler de belli oldu!
Yılbaşı tatili ve kış aylarını evde geçirmek isteyen kullanıcılar Netflix 2026 takvimini büyük bir merakla bekliyor. Kullanıcılar henüz izleyemediği yapımları en son Ocak ayında izleme fırsatına sahip olacak, sonrasında ise yapımların bazıları yayından kaldırılacak. Peki, 2026 Netflix takviminde neler var? Hangi diziler ve filmlerden Netflix'ten kaldırılacak?
2026 NETFLİX TAKVİMİNDE NELER VAR?
1 OCAK
12 Yıl Kölelik, 30 Dakika veya Daha Az, Becky, Kanayan Kaplan: Çözüm, Brüno, Colombiana, Conan the Destroyer, Ölülerin Şafağı, Dedektif Conan (3. Koleksiyon), Dr. Seuss'un Kırmızı Balığı, Mavi Balığı (2. Sezon), Çirkin Ben, Çirkin Ben 2, District 9, Dune (versiyonu belirsiz), Erin Brockovich, Devlerle Yüzleşmek, Düşen Gökyüzü, Falling Skies (1-5. Sezon), Ford v. Ferrari, Sonsuza Dek Benim Kızım, Free Solo, Hayalet Avcıları: Çağrıya Cevap Ver, Green Room, Harry ve Hendersonlar, Hellboy, Johnny Mnemonic, Just Go With It, Söylediğimiz Yalanlar, Lone Survivor, 9'dan 5'e Aşk (1. Sezon), Man on Fire, Monty Python'ın Hayatın Anlamı, Bay Malcolm'un Listesi, Kızım, Koreli Erkek Arkadaşım (1. Sezon), Sadece Cesurlar, Physical: Welcome to Mongolia (1. Sezon), Mükemmelin Peşinde, Pitch Perfect 2, Priscilla, Kaçış Serisi Ocak, Kaçış (Sınırlı Dizi), Mucize Sezonu, Sidney Hall'un Kayboluşu, Zaman Uçar, Transformers: Earthspark (3. Sezon), İkizler, Vahşi Şeyler
2 OCAK
Depremden Sonra, Found (1-2. Sezonlar), Grizzly ve Lemmingler (4. Sezon), Günahlar Diyarı (1. Sezon), Öldürme Sırası Sende (1. Sezon)
3 OCAK
The Following (1-3. Sezonlar)
5 OCAK
Kaderi Reddetmek (1. Sezon)
6 OCAK
İyi Polis / Kötü Polis (1. Sezon)
7 OCAK
11.22.63 (Sınırlı Dizi), Marcello Hernández: American Boy (2026), Unlocked: A Jail Experiment (2. Sezon)
8 OCAK
HIS & HERS (Sınırlı Dizi), Aşk Kördür: Almanya (2. Sezon)
9 OCAK
Alfa Erkekler (4. Sezon), Depeche Mode: M (2025), Tatilde Tanıştığımız İnsanlar (2025), Savurgan Oğul (1-2. Sezonlar), Stone Cold Fox (2025), Üçlü İlişki (2025)
12 OCAK
Bob Marley: One Love (2024)
13 OCAK
Erkek Arkadaş (2. Sezon)
14 OCAK
Distorted (2018), Taskaree: Kaçakçının Ağı (1. Sezon), Akışın Kraliçesi (3. Sezon), Veronica Mars (1-3. Sezonlar)
15 OCAK
Agatha Christie'nin Sevel Dials'ı (Sınırlı Dizi), Amish Stud (2023), Bone Lake (2024), James Bond Tüm Filmleri
16 OCAK
Bu Aşk Tercüme Edilebilir mi? (1. Sezon), Meyan Kökü Pizza (2021), Anlatacak Bir Hikaye Yok (1. Sezon), Southland (1-5. Sezonlar), The Rip (2026)
19 OCAK
Sandokan (Sezon 1)
20 OCAK
Just a Dash (1-3. Sezonlar), Rizzoli & Isles (1-7. Sezonlar), Star Search (1. Sezon), WWE: Unreal (2. Sezon)
21 OCAK
Kaçırılan Elizabeth Smart (2025)
22 OCAK
Kozmik Prenses Kaguya! (2026), Finding Her Edge (1. Sezon)
23 OCAK
Gökdelen Canlı Yayını (2026), Büyük Sahtekarlık (2026)
26 OCAK
Susam Sokağı Arkadaşlarım: Susam Müziğim (2020)
27 OCAK
Mike Epps: Sanrısal (2026)
29 OCAK
Bridgerton (4. Sezon - 1. Bölüm)
HANGİ DİZİLER VE FİLMLERDEN NETFLİX'TEN KALDIRILACAK?
1 Ocak - Agatha Christie’nin Eğri Evi
1 Ocak - Aquaman ve Kayıp Krallık
2 Ocak - Bebek Sürücüsü
2 Ocak - Mavi Böcek
3 Ocak - Bay Robot (1-4. sezonlar)
9 Ocak - Labirent Koşucusu: Ölüm Çaresi
16 Ocak - Labirent Koşucusu
18 Ocak - Bir Alışverişkoliğin İtirafları
23 Ocak - Yalanlar Evi (1-5. sezonlar)
29 Ocak - Hapishaneden Kaçış (1-5. sezonlar)