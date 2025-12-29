Bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı. Timur ‘'Herhangi bir yasal-yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir üyeliğim hayatım boyunca hiç olmamıştır'' diyerek iddiaları yalanladı. Aylık gelirinin 4 milyon lira olduğunu açıklayan Timur kendisi ile ilgili suçlamaların kamuoyuna 2017 yılından sonra yansıdığını söyledi.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da gözaltına alınmıştı. Timur’un emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Erden Timur’un ifadesi ortaya çıktı, aylık geliri şoke etti

“ÜYELİĞİM HİÇ OLMADI”

"Herhangi bir yasal-yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir üyeliğim hayatım boyunca hiç olmamıştır. Yönetici olduğum dönemde kulübün müsabakasında yasal veya yasadışı bahis sitelerinde oyun oynamadım” diyen Timur, kendisini bahis oynaması için yönlendiren biri de olmadığını söyledi.

Aylık gelirinin 4 milyon lira olduğunu belirten Timur, kimlik tespitinde iş insanı olduğunu belirtti.

"Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray Kulübü ile herhangi bir bağım yoktu'' diye vurgulayan Erden Timur, şunları söyledi:

D.B. isimli şahsı, eşini ve çocuklarını tanımıyorum, bu şahsın çocuklarının maçın seremonisinde bulunmalarının benimle bir alakası yoktur. Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray Kulübü ile herhangi bir bağım yoktu, bu müsabakadan çok önce yaklaşık 8 ay önce görevimden istifa etmiştim.

“ŞİRKETİM BUGÜNE KADAR 46 BİN KONUT VE ARSA SATTI”

V.Ş. isimli şahıs ile hiçbir şekilde bir teması olmadığını belirten Timur “2014 yılında 22 adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiindeki Nef13 projesinden 57'şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır. Bu projeden o dönemde yaklaşık bin daire sattık. O dönemde satılan tüm gayrimenkuller ile kıyaslandığında emsalleri ile aynı satış fiyatıyla satılmıştır. Şirketim bugüne kadar yaklaşık 46 bin adet konut ve arsa satmıştır, tüm satışlar ilgili satış ofisinde veya ilgili bayide satış müdürleri veya görevli kişilere verilen vekaletler suretiyle onlar tarafından yapılmaktadır” dedi.

Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Erden Timur’un ifadesi ortaya çıktı, aylık geliri şoke etti

2017 YILINDAN SONRA YANSIDI

“2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda V.Ş. hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur” diye konuşan Timur, kendisi ile ilgili suçlamaların kamuoyuna 2017 yılından sonra yansıdığını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Erden Timur için yeni açıklama geldi: Yasal haklarımızı kullanacağız

Haberle İlgili Daha Fazlası