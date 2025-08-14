Trump ve Putin Alaska’da karşı karşıya! “Anlaşma olmazsa yaptırımları yağdırırım!”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da yapılacak görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmenin kötü gitmesi halinde “kimseyi aramayacağını” söyledi.

Fox radyosuna konuşan Trump, yarın yapılacak ilk temasın olumlu geçmesi durumunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de kendisine katılmak üzere Alaska’ya gelebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Putin ile ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyoruz. Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum. Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidim rol oynadı. Ben bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğim, bırakın onlar (Rusya ve Ukrayna) kendileri bir anlaşmayı müzakere etsinler. Eğer toplantı başarılı olursa Başkan Zelenskiy'i arayacağız. Eğer başarısız olursa kimseyi aramayacağım. Evime gideceğim"

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın ancak karşılıklı toprak ve sınır tavizleriyle çözülebileceğini savundu. “Taraflar geri adım atmazsa bu savaş bitmez” diyen Trump, yeni bir barış haritası sinyali verdi.

"ANLAŞMA YOKSA YAPTIRIMLAR YOLDA"

Trump'ın açıklamasından önce çıkan detaylar: “Artık bir anlaşma yapacağına ikna olduğuma inanıyorum. Bir anlaşma yapacak. Sanırım yapacak. Ve bunu öğreneceğiz — çok çabuk öğreneceğim. Putin ile zirve sonrası ikinci bir görüşme düzenlemek için Zelenskiy'i arayabilirim. İkinci toplantıda bir anlaşmaya varılmasını bekliyorum ancak görüşmenin başarısız olma ihtimali yüzde 25, başarılı olma ihtimali ise yüzde 75. Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı çözülmezse yaptırımlar uygulayacağım" Ayrıca, “Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı çözülmezse yaptırımlar uygulayacağım” dedi. ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna’nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini belirterek, bu konuda herhangi bir anlaşmanın, Putin ile cuma günü yapılacak Alaska zirvesinden ziyade, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de katılacağı ikinci bir üçlü toplantıda sağlanacağını ifade etti.

HİNDİSTAN ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Trump, yaptırım tehditlerinin Putin'in görüşmeyi kabul etme kararını etkileyip etkilemediği sorulduğunda, "her şeyin bir etkisi var" diyerek Hindistan'ı vurguladı.

"İkinci en büyük müşterinizi kaybettiğinizde ve muhtemelen birinci en büyük müşterinizi de kaybedeceğinizde, bunun kesinlikle bir rolü olduğunu düşünüyorum"

GÜVENLİK GARANTİLERİ MASADA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna’da barış sağlanması için güvenlik garantileri konusunun görüşülmesi gerektiği konusunda tüm tarafların hemfikir olduğunu açıkladı.

"BENCE PUTİN BUNU HALLETMEK İSTİYOR"

Trump, Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “Sanırım bir anlaşma yapacak. Bence Putin bunu halletmek istiyor” dedi. Ancak Trump, Ukrayna konusunda hemen bir ateşkes sağlanabileceğini düşünmediğini de iletti.

KREMLİN'DEN TEMKİNLİ MESAJ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Alaska’da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını önceden tahmin etmenin “hata” olacağını açıkladı.

PESKOV: PROGRAM YOĞUN, BELGE İMZALANMASI BEKLENMİYOR

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Uzak Doğu’ya uğrayacağını duyurdu.

Peskov, bu ziyaretin Putin’in resmi programı kapsamında olacağını, Alaska zirvesine geçmeden önce Uzak Doğu’da temaslarda bulunacağını söyledi.

PUTİN: STRATEJİK TAARRUZ SİLAHLARI KONTROLÜ GÜNDEMDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Alaska zirvesi öncesinde “stratejik taarruz silahları kontrolü” konusunun masada olacağını açıkladı. Putin, Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı sonlandırma çabalarını “samimi ve enerjik” olarak nitelendirdi.

Putin, “Şu anda mevcut Amerikan yönetimiyle bulunduğumuz aşama, bence, çatışmaları durdurmak, krizi sona erdirmek ve bu çatışmaya taraf olan tüm tarafların çıkarına olacak, ülkelerimiz arasında, Avrupa’da ve dünyada uzun vadeli barış koşullarını oluşturacak anlaşmalara varmak için oldukça enerjik ve samimi çabalar gösteriyor. Eğer bir sonraki aşamada stratejik taarruz silahları kontrolü alanında anlaşmalara varabilirsek…” dedi.

TRUMP'I ÖVDÜ

Peskov, Trump’ın “en karmaşık konuların çözümüne benzeri görülmemiş, alışılmadık bir yaklaşım” sergilediğini ve Putin’in bunu yüksek takdirle karşıladığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, Trump’ın “samimi bir şekilde” Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yardımcı olmak istediğini de vurguladı.

Putin’in Alaska ziyaretinin kısa sürede ayarlanmasının kolay olmadığını söyleyen Peskov, “Amerikalılar vize vermeyi unuttu” dedi. Ayrıca, iş insanı Steve Whitkoff’un Moskova ziyaretinin verimli geçtiğini, bunun “zirvenin habercisi” olduğunu ifade etti.

"ZİRVEDEN ANLAŞMA BELGESİ ÇIKMAYACAK"

Kremlin, Putin ve Trump arasında yapılacak Alaska zirvesi sonucunda herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini açıkladı.