Moskova oyuna mı geldi? Trump, Putin'i tam da "Rusların Alaska'da AWA'UQ Katliamı yaptıkları" günlerde ağırlayacak

İRFAN ÖZFATURA - Rus Çarı adına sömürge arayan Vitus Bering ile Aleksey Çirikov havaliyi keşfeder (1741), bilahare Asilzade Şelihov ve çetesi musallat olur derebeylik kurar. Promışlennik adı verilen Rus kürk tüccarları Aleut halkını köleleştirir, avlanmaya zorlar.

Gelgelelim Supikler dik durur, saldırıları püskürtmeyi başarır, gemileri devirir, ateşli silahlara ok mızrakla karşı koyarlar.

İTİRAF

Kendi notlarına göre Şelihov 1784 yazında 130 Rus Promışlennik ve bir miktar Sibiryalı ile gelir, Supiklere bir ders vermeye kalkar. Zavallılar yaklaşan tehlikeyi hisseder, o gece Kodiak Adası yakınlarında Sitkalidak koyunda bulunan sarp ve yüksek Awa’uq kayasının doruklarına saklanırlar. Şelihov birilerini konuşturur ve Supiklerin gizli sığınağını bulur. 14 Ağustos 1784 günü baskın yapar, üzerlerine top ve tüfekle ateş açar. Kadınlar ve çocuklar çok korkar yarlardan aşağı atlar. 3 bin kadar Supik öldürülür Rusların tek kaybı olmaz.

Şelihov ertesi gün (15 Ağustos) sağ kalan 1.000 esiri zindana tıkar, 400 kadını rehine alır yanında tutar. Muharip erkekleri (200 civarında) idam ettirip korku salar, kalanları deniz samuru avında kullanır ite kaka.

Bu arada her rütbelinin yanına bir Supik çocuğu bırakır. Bunlar hem sigortadır, hem de asimile olacak, Ruslaşacaktırlar zamanla.

Zikrolunan kayalık cesetlerden dolayı öyle pis kokar ki katliamdan bir sene sonra gelenler bile dayanamaz. Ki metruktur hâlâ.

İNSAFSIZCA

Ruslar hem tabiatı, hem insanları (%80’ini) katleder, yerli halkı din değiştirmeye zorlar. Rus Ortodoks Kiliseleri kurulur, halk Ninilchik, Nikolaevsk, Razdolna ve Voznesenka’da Rusça konuşur. Hâlbuki Alaska’daki Rus nüfusu hiçbir zaman bin kişiyi aşmaz.

Kuzeydeki deniz samuru kolonilerini de acımasızca yok eder, tüketirler sonunda.

Alaska’yı mekân tutan çete zamanla zayıflar, sahayı (Nord -West) önce İngilizlere, akabinde Amerikalılara kaptırırlar. Bilahare Hudson’s Bay Company çatısı altında ortak olurlar. Avrupalılar gemicilik ve ticarette daha mahirdir, kürkleri götürüp Çin’e satar, karşılığında çay, ipek, porselen alırlar.

Bu arada Çarlık, Şelihov-Golikov vb şakiler hakkında gelen şikâyetlerden bıkar, Alaska’yı 7,2 milyon dolara ABD’ye satar, defteri kapar (1867).

Hâlbuki Alaska, yüz ölçümü bakımından ABD’nin en büyük eyaletidir (1.533.000 km²) göller, nehirler, ormanlar... Altın, gümüş, kurşun, kömür gibi madenleri vardır, derdi yoktur enerjiden yana.

SON ŞAHİT

Aradan uzun yıllar geçer, Fin doğa bilimci Henrik Johan Holmberg Kodiak Adası’nı ziyaret eder (1851) ve o günleri yaşayan tek Supik’le (Arsenti Aminak) konuşur. Düşünün Supikçe bilen kalmamıştır bir Kreol (Rus tecavüzleri ile doğan melezler) vasıtasıyla anlaşırlar. Alaska ABD eline geçince Promışlenniklerin zulmü biter, emperyalistin baskısı başlar bu defa.

Yerlilere sağlık ve eğitim hakkı tanınmaz. Ülkenin hakiki sahipleri ancak 1971 yılında insandan sayılırlar. (Alaska Yerli Talepleri Çözümleme Yasasıyla.)

Temmuz 1992’de Richard Knecht tarafından Refuge Rock alanında sathi bir kazı yapılır, insan kalıntılarına rastlanır. Bazı cesetlerin kafaları küt tokmaklarla ezilerek patlatılmıştır.

Bu insanlardan özür dilendi mi? Varislerine tazminat ödendi mi? Öyle bir bilgiye ulaşamadım kaynaklarda. Böyle bir günde Alaska’da Rus olmak çok tatsız bir şey. Sahi Putin nasıl geldi bu oyuna?

"ÖLDÜRDÜK DİYE ÜZÜLMEYİN!"

Rus ressamları yerlileri çıplak ve yalınayak çizer. Bu mümkün değildir, insan eksi kırkta donar zira. Demek ressamlar kafasındakileri döker tabloya. Maksat “ilkel ve yabani” göstermek, “yani öldürdük diye üzülmeyin, değmez boşuna!”

Evet havalide iklim serttir tarım ve hayvancılık olmaz, ahali fok, balık, geyik avlar. Ahşap ve buzdan (iglo) evler yapar, rengârenk döşer, kıyafetlerinde kürk ve yün kullanırlar.

Ailelerine bağlıdırlar çocuklarına toz kondurmazlar.

Rusların zulmü dayanılır gibi değildir, nitekim gemi cerrahı Miron Britiukov ne olursa olsun deyip Çar II. Aleksendr Nikolayeviç’e ulaşacak, bütün bunları tek tek anlatacaktır tafsilatıyla. Şelihov döner gelir, Rusya’ya yerleşir, işleri adamı Golikov’a bırakır, çark eskisi gibi döner, değişen bir şey olmaz.